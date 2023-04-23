Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye yanıt! "Cevapları enteresan"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa odaklandıklarının altını çizen Başkan Özbek, "Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı ve maçlar çok güzel geçiyor, heyecanlı oluyor. Ligin bitimine az süre kaldı. Galatasaray olarak şampiyonluğa odaklandık. Bugünkü oyun itibarıyla oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ediyorum. Karagümrük de 3 pozisyon yakaladı ve gole çevirdi. Biz hala 7 puan öndeyiz. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Okan hocanın kurduğu takımın performansını çok beğendim. İkinci yarı tek kale oynadık. Yeterli golleri bulamadık ama oynadığımız oyun itibarıyla ilerisi için ümit verdi. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İpi de beraber göğüsleyeceğiz. Bugün itibarıyla sergilediğimiz oyunu çok beğendim. Performansımız iyi" şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE GALATASARAY GALİP ÇIKACAK TAKIM OLACAK"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuşan Başkan Özbek, "Ligdeki bütün takımları yendik. Yenmediğimiz takım kalmadı. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olacak takımın bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına ve moraline çok güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama sahadan galip çıkacak takım Galatasaray olacak" diye konuştu.



"FEDERASYON, DİNLENDİRECEĞİ HAKEMLERİ İYİ SEÇMELİ"

Merkez Hakem Kurulu'nun bazı hakemlere sezon sonuna kadar maç vermeyeceğini açıklaması ile ilgili Başkan Özbek, "Federasyonun yayınladığı bildiriyi okumadım. Arkadaşların söylemine bağlı olarak bazı hakemleri dinlendirmek için ceza vermişler. Federasyonun daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Dinlendirecek hakemleri iyi seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakem performansı giderek bütün kulüplerin sorunu haline geldi. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem hatalarından başka bir şey konuşulmuyor. Hakemlerle ilgili yorumlarımızı lehimize aleyhimize olarak değerlendirmiyoruz. Hakemler, adalet sergileyecekse bunu herkes için sergilemeli. Bütün takımlar için eşit mesafede durmaları lazım" değerlendirmesini yaptı.



"RAKİPLERİMİZİN NE DEDİĞİYLE İLGİLENMİYORUZ"

Fatih Karagümrük maçının ardından Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, şu ifadelere yer verdi:



"Fenerbahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. İlk penaltıda VAR'a gitti hakem kendi inceledi. Bizim derdimiz verilen verilmeyen penaltılarda VAR'a çağrılması önemliydi. VAR'da inceleyen hakemler kendi vicdanlarına bağlı olarak alıyorlar. Rakiplerimizin ne söylediğiyle ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla kendi hakkımız savunarak futbolun sahadaki adaletini savunarak devam ediyoruz. Hiç kimse heveslenmesin bizim yürüyüşümüzde performansımız artarak devam ediyor. Bugünkü oyuna baktığımız zaman güzel bir futbol oynadık. Bu tip yol kazaları olabilir. O şekilde değerlendirmek lazım."



Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu son haftadan daha önce ilan edebileceğini aktararak, "Son haftaya kalmaz bu iş. Son haftadan önce Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder" dedi.



"GOMIS'İN DAVRANIŞI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Dursun Özbek, Gomis'in Galatasaray'da forma giymek istemediğini söylemesi ile ilgili ise, "Dün itibarıyla Florya'daydım. Orada öğrendim. Gomis'i Türkiye'ye getiren benim. Önceki başkanlık dönemimde transferini ben yaptım. Galatasaray'a uzun süre hizmet etti. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım. Sahadaki patron Okan Hoca. Okan Hoca nasıl takdir ettiyse tüm futbolcuların saygı duyması gerekiyor. Herkes Okan Hoca'ya gereken saygıyı gösteriyor. Niye böyle bir davranış sergiledi, yönetim kuruluna önümüzdeki hafta gelecek, etraflıca konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum" diyerek açıklamasını tamamladı.