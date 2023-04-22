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GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK CANLI | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süpe Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşmada lider Galatasaray evinde mutlak 3 puanın sahşbş olarak puan farkını açmak istiyor. Peki Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 15:40
GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK CANLI | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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