Riera: İşime odaklandım

Galatasaray'ın şampiyonluk durumuyla ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Riera, "Matematiksel olarak garantilemeden kesin gözüyle bakamayız. Ama Galatasaray çok güçlü gidiyor. Oynadığı her rakip karşısında büyük tehlikeler yaratabilen etkinliğe sahip... Bu etkinliği sürdüreceklerini düşünüyorum. G.Saray'ın şampiyon olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın şampiyonluk durumuyla ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Riera, "Matematiksel olarak garantilemeden kesin gözüyle bakamayız. Ama Galatasaray çok güçlü gidiyor. Oynadığı her rakip karşısında büyük tehlikeler yaratabilen etkinliğe sahip... Bu etkinliği sürdüreceklerini düşünüyorum. G.Saray'ın şampiyon olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
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