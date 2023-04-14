Rodriguez boşa çıktı

Olympıakos Kulübü, James Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kolombiyalı 10 numara, Yunan temsilcisinde bu sezon 24 maça çıkarken, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi kulüplerde forma giyen Rodriguez, Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak son anda sarı-kırmızılı takım tercihini Mata'dan yana kullanmıştı. Mata'yı göndermeye hazırlanan Cimbom'un 31 yaşındaki yıldız için girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.
Olympıakos Kulübü, James Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kolombiyalı 10 numara, Yunan temsilcisinde bu sezon 24 maça çıkarken, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi kulüplerde forma giyen Rodriguez, Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak son anda sarı-kırmızılı takım tercihini Mata'dan yana kullanmıştı. Mata'yı göndermeye hazırlanan Cimbom'un 31 yaşındaki yıldız için girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.