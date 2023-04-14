Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap geldi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya cevap geldi.

Açıklamada;

"Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve tüm kulüplerin dikkatine…

Bazı kulüp tesislerinde Arçelik marka buzdolabı kullanıldığına dair iddialar ivedilikle araştırılmalıdır❗️

Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet'ten yakıtını alıyor, hemen ortaya çıkarılmalıdır❗️

Daha da vahimi, son dönemde Beko marka su ısıtıcı kullanan futbolcular olduğunu duyuyoruz❗️

Sadece bu konuların değil, Divan Restaurantları'nda yemek yiyen yöneticilerin isimlerinin de en hızlı şekilde açıklanmasını bekliyoruz. :)

Bizimkisi şaka…

Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?" ifadelerine yer verildi.