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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, teknik direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:25
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Buruk'un Gomis'le ilgili kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 24 maça çıkan Gomis, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?

6 Ağustos 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Sırasıyla Troyes, Olympique Lyon, Swansea, Galatasaray ve Al Hilal formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Golcü oyuncu, sezon başında yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray formasıyla toplamda 82 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Bu maçlarda 51 gole imzasını attı, 9 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Senegal asıllı Fransız yıldız, 1.84 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan Gomis, çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

37 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin euro...

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