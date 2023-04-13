GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen emektar golcü Bafetimbi Gomis'in, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen emektar golcü Bafetimbi Gomis'in, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Bafetimbi Gomis'in teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı öğrenildi.
37 yaşına gelen Fransız yıldız, bir sene daha kalmak istediğini iletti.
Buruk'un Gomis'le ilgili kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 24 maça çıkan Gomis, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.
BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?
6 Ağustos 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başladı.
Sırasıyla Troyes, Olympique Lyon, Swansea, Galatasaray ve Al Hilal formaları giydi.
Golcü oyuncu, sezon başında yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray formasıyla toplamda 82 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 51 gole imzasını attı, 9 da asist yaptı.
Senegal asıllı Fransız yıldız, 1.84 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan Gomis, çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.
37 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin euro...