Haberler Galatasaray Orta sahaya Denis Zakaria

Orta sahaya Denis Zakaria

Torreira’ya gelen teklifler sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. Galatasaray’ın, Denis Zakaria’nın bonservisini almak için Juventus’un kapısını çaldığı ifade edildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Orta sahaya Denis Zakaria

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Lucas Torreira'ya gelen teklifler ve takımdan ayrılma ihtimali Galatasaray yönetimini harekete geçti. Transfer sihirbazı Erden Timur gözünü bu kez de Premier Lig orta sahasına dikti. İtalya'dan Sportitalia, Cimbom'un, Juventus'un orta saha oyuncusu Denis Zakaria için teklifte bulunduğunu duyurdu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Chelsea'ye kiralandı. Oyuncu sezon sonunda Juventus'a dönecek.

10 MAÇTA ŞANS BULABİLDİ

Londra ekibinde forma şansı bulamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek sezon yeni bir maceraya atılmak istiyor. Zakaria'yı kadroda düşünmeyen Juventus teknik direktörü Allegri'nin oyuncunun gönderilmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Zakaria bu sezon Chelsea formasıyla 10 karşılaşmada görev aldı. İsviçreli orta saha 1 gol katkısı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu merkez orta saha ve stoperde de görev yapabiliyor. İsviçre Milli Takımı'nın değişmez ismi Zakaria ülkesinin formasıyla 47 kez sahaya çıktı. 3 kez gol sevinci yaşadı.
302 İsviçreli ön libero, kariyeri boyunca 302 karşılaşmada görev yaparken 32 gol, 13 asist yapmayı başardı.
Zakaria, 2017 yılında Young Boys'tan M'Gladbach'a 12, 2022 yılında ise Almanya'dan Juventus'a 10 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Zakaria'nın Transfermarkt değeri 20 milyon Euro... İsviçreli oyuncunun, Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Zakaria kariyerinde Servette, Young Boys, Mönchengladbach, Chelsea ve Juventus formalarını giydi.

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