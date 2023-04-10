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TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncularına da talipler çıkmaya devam ediyor. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün, takip edilen isimleri açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 13:06
TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Galatasaray, 28 hafta sonunda topladığı 63 puanla lider konumda yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe ise 54 puanda...

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

İki kulüp arasında zirve yarışı kıyasıya devam ederken oyuncularına da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den bazı isimler, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında...

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Bir dönem Galatasaray yöneticiliği de yapan, Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Gün; Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu gibi futbolcuların Hollanda takımlarının gündeminde olduğunu söyledi.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Oyuncuların Ajax, PSV, Feyenoord gibi önemli takımlar tarafından sorulduğunu belirten Gün, şu açıklamayı yaptı:

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Kerem'i çok soruyorlar. Fenerbahçe'den de Arda Güler ve Ferdi beğeniliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Bu sezon 23 maça çıkan Yunus Akgün, 1 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu ise sarı-kırmızılıların en popüler isimleri arasında...

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Transferin gözdesi olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Genç yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 4 kez de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Avrupa devlerini peşinde sürükleyen Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler ise bu sezon skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

18 yaşındaki genç yetenek, bu sezon çıktığı 23 maçta 4 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Öte yandan sarı-lacivertlilerin bir diğer genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu da bu sezon çıktığı 37 maçta istikrarlı bir görüntü verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Milli oyuncu, bu mücadelelerde 1 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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