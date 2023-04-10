TRANSFER HABERLERİ - Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..."

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray, 28 hafta sonunda topladığı 63 puanla lider konumda yer alıyor.
Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe ise 54 puanda...
İki kulüp arasında zirve yarışı kıyasıya devam ederken oyuncularına da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den bazı isimler, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında...
Bir dönem Galatasaray yöneticiliği de yapan, Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Gün; Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu gibi futbolcuların Hollanda takımlarının gündeminde olduğunu söyledi.
Oyuncuların Ajax, PSV, Feyenoord gibi önemli takımlar tarafından sorulduğunu belirten Gün, şu açıklamayı yaptı:
Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Kerem'i çok soruyorlar. Fenerbahçe'den de Arda Güler ve Ferdi beğeniliyor.
Bu sezon 23 maça çıkan Yunus Akgün, 1 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu ise sarı-kırmızılıların en popüler isimleri arasında...
Transferin gözdesi olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı.
Genç yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 4 kez de asist yaptı.
Avrupa devlerini peşinde sürükleyen Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler ise bu sezon skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.
18 yaşındaki genç yetenek, bu sezon çıktığı 23 maçta 4 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin bir diğer genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu da bu sezon çıktığı 37 maçta istikrarlı bir görüntü verdi.
Milli oyuncu, bu mücadelelerde 1 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.