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Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Galatasaray, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerininin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılı yönetim Kerem'in menajeriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. kararını verdi. İşte sarı kırmızılı yönetimin yapacağı hamle... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Cimbom gözünü lig şampiyonluğuna dikti.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Sarı kırmızılı yönetim diğer yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Avrupa kupalarında başarılı kadro kurmak isteyen yönetim harekete geçti.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

G.Saray'da, Kerem Aktürkoğlu'yla sözleşme görüşmeleri yeniden başladı.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Oynadığı futbolla geçen sezona damga vuran oyuncu, bu sezon da yeniden formuna kavuştu.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Okan Buruk'un da değişmezleri arasındaki yerini aldı.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Galatasaray yönetimi, yıllık 8 milyon TL (Yaklaşık 400 bin Euro) kazanan futbolcuya zam yapmak ve sözleşmesini yenilemek için oyuncunun menajeriyle masaya oturdu.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Yönetimin milli oyuncuya ilk etapta 25 milyon TL (1.2 milyon euro) teklif ettiği öğrenilirken, Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisi Erkut Söğüt'ün bu öneriyi düşük bulduğu ve 50 milyon TL (yaklaşık 2.2 milyon euro) talep ettiği öğrenildi.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

İki taraf arasında şimdilik büyük fark olsa da yönetimin, takım içindeki dengeleri de göz ederek yeni bir öneride bulunması ve anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

TEK HEDEFİ VAR
Kerem'in temsilcisi Erkut Söğüt, G.Saray yönetiminin, oyuncunun maaşının düzeltilmesine sıcak baktığını söyledi.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Söğüt, "Bizim için en önemli şey sözleşme süresinden çok Kerem'in maaşının düzeltilmesi...

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Yönetim de Kerem'in bunu hak ettiğini düşünüyor.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Önümüzdeki haftalarda bunu netleştireceğiz" dedi.

Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Transfer iddialarıyla ilgili de, "Kerem'in şu anda en önemli hedefi şampiyon olmak" diye konuştu.

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