Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Cimbom gözünü lig şampiyonluğuna dikti.
Sarı kırmızılı yönetim diğer yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Avrupa kupalarında başarılı kadro kurmak isteyen yönetim harekete geçti.
G.Saray'da, Kerem Aktürkoğlu'yla sözleşme görüşmeleri yeniden başladı.
Oynadığı futbolla geçen sezona damga vuran oyuncu, bu sezon da yeniden formuna kavuştu.
Okan Buruk'un da değişmezleri arasındaki yerini aldı.
Galatasaray yönetimi, yıllık 8 milyon TL (Yaklaşık 400 bin Euro) kazanan futbolcuya zam yapmak ve sözleşmesini yenilemek için oyuncunun menajeriyle masaya oturdu.
Yönetimin milli oyuncuya ilk etapta 25 milyon TL (1.2 milyon euro) teklif ettiği öğrenilirken, Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisi Erkut Söğüt'ün bu öneriyi düşük bulduğu ve 50 milyon TL (yaklaşık 2.2 milyon euro) talep ettiği öğrenildi.
İki taraf arasında şimdilik büyük fark olsa da yönetimin, takım içindeki dengeleri de göz ederek yeni bir öneride bulunması ve anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
TEK HEDEFİ VAR
Kerem'in temsilcisi Erkut Söğüt, G.Saray yönetiminin, oyuncunun maaşının düzeltilmesine sıcak baktığını söyledi.
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Söğüt, "Bizim için en önemli şey sözleşme süresinden çok Kerem'in maaşının düzeltilmesi...
Yönetim de Kerem'in bunu hak ettiğini düşünüyor.
Önümüzdeki haftalarda bunu netleştireceğiz" dedi.
Transfer iddialarıyla ilgili de, "Kerem'in şu anda en önemli hedefi şampiyon olmak" diye konuştu.