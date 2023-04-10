Galatasararay'da Kerem Aktürkoğlu mesaisi! Teklif talep arasındaki fark büyük

Yönetimin milli oyuncuya ilk etapta 25 milyon TL (1.2 milyon euro) teklif ettiği öğrenilirken, Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisi Erkut Söğüt'ün bu öneriyi düşük bulduğu ve 50 milyon TL (yaklaşık 2.2 milyon euro) talep ettiği öğrenildi.