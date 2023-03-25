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Galatasaray'da Dursun Özbek ibra edildi!

Galatasaray Genel Kurulu'nda Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemleri birlikte oylandı ve her iki dönem de mali ve idari olarak ibra edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 16:36 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 16:56
Galatasaray'da Dursun Özbek ibra edildi!

Galatasaray Kulübünün olağan mali genel kurulunda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mali kongrede, sarı-kırmızılı kulüpte 1 Ocak-14 Haziran 2022'de görevde bulunan eski başkan Burak Elmas ile 15 Haziran-31 Aralık 2022'de görev yapan mevcut başkan Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri ibraya sunuldu.

Eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun önerisi ve genel kurulun oy çokluğuyla kabul etmesiyle iki yönetimin faaliyetlerinin ibra oylaması birlikte yapıldı.

Üyeler, Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerini hem mali hem de idari yönden oy birliğiyle ibra etti. Genel kurulda son oylama ise iki dönemin denetim kurulları için yapıldı ve bundan da oy birliğiyle ibra kararı çıktı.

Oylamaların ardından kürsüye gelen Dursun Özbek, genel kurul üyelerine yaptığı teşekkür konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün tarihi bir gün. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde bana en büyük hediyeyi verdiniz. Demek ki gerekli iklim yaratıldığında onun etrafında birleşebiliyoruz. Katıldığım genel kurullarda ilk defa oy birliğiyle ibra söz konusu. Ben bunun memnuniyetini taşıyorum. Bu, hep birlikte tek yumruk olmanın görüntüsüdür. Dosta düşmana şimdi korku veriyoruz. Genel kurul bunu sağlamıştır, bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum."

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