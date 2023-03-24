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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon başında önemli transferlere imza atmıştı. Sarı-kırmızılıların o dönemde gündemine gelen Wilfried Gnonto ise değerini katlayarak Aslan'ı üzdü. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 09:19
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, iki isim arasında kalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Galatasaray'ın 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir bekleneni veremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Buna karşılık Yusuf'la birlikte gündeme gelen Gnonto da gelmişti. Ancak Türk olduğu için Yusuf'ta karar kılındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Transferde tercih edilmeyen Fildişi asıllı İtalya Milli Takım oyuncusu Gnonto, 4.5 milyon euro'ya Leeds'e gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Şu anda Premier Lig'de harikalar yaratıyor. Piyasa değeri de 18 milyon euro'ya yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Bu sezon toplamda 37 karşılaşmaya çıkan Gnonto, 6 kez rakip fileleri sarsarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

WILFRIED GNOTO KİMDİR?

5 Kasım 2003 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Inter altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

2020 yılında Inter'in U19 takımından İsviçre ekibi Zürich'e bedelsiz olarak transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

2022 yılında ise 4.5 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Leeds United'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Fildişi Sahilli İtalyan futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor. Yıldız isim, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

A milli takım tercihini İtalya'dan yana kullanan Gnonto, çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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