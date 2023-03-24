GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Wilfried Gnonto pişmanlığı! Değerini katladı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, iki isim arasında kalmıştı.
Galatasaray'ın 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir bekleneni veremedi.
Buna karşılık Yusuf'la birlikte gündeme gelen Gnonto da gelmişti. Ancak Türk olduğu için Yusuf'ta karar kılındı.
Transferde tercih edilmeyen Fildişi asıllı İtalya Milli Takım oyuncusu Gnonto, 4.5 milyon euro'ya Leeds'e gitti.
Şu anda Premier Lig'de harikalar yaratıyor. Piyasa değeri de 18 milyon euro'ya yükseldi.
Bu sezon toplamda 37 karşılaşmaya çıkan Gnonto, 6 kez rakip fileleri sarsarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
WILFRIED GNOTO KİMDİR?
5 Kasım 2003 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Inter altyapısında başladı.
2020 yılında Inter'in U19 takımından İsviçre ekibi Zürich'e bedelsiz olarak transfer oldu.
2022 yılında ise 4.5 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Leeds United'ın yolunu tuttu.
Fildişi Sahilli İtalyan futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor. Yıldız isim, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
A milli takım tercihini İtalya'dan yana kullanan Gnonto, çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
19 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...