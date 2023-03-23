Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Zaniolo'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Serbest kalma bedeli...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Zaniolo'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Serbest kalma bedeli...

Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlıyarak büyük yankı uyandırdı. 23 yaşındaki futbolcu için kasadan 15 milyon Euro çıkarken, sonraki satış karından da yüzde 20 pay verilecek. Zaniolo için sarı kırmızılılara geldiğinden beri transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, oyuncunun sözleşmesindeki sürpriz madde ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Zaniolo'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Serbest kalma bedeli...

G.Saray'ın 4.5 yıllık sözleşme imzalattığı Nicolo Zaniolo'nun kontratıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Roma'ya bonservisine karşılık 5 sezona yayılmış şekilde 15 milyon Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedelini 35 milyon Euro olarak belirlemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Zaniolo'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Serbest kalma bedeli...

Ancak Sabah'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; yıldız oyuncunun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak. Bu arada 23 yaşındaki futbolcu ilk maçına çıktığında Çizme ekibi 1.5 milyon Euro daha bonus kazanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Zaniolo'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Serbest kalma bedeli...

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Zaniolo'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Serbest kalma bedeli...

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Zaniolo'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Serbest kalma bedeli...

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını terletti.

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