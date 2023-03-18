İnanılır gibi değil

Cimbom'dabaşkan Dursun Özbek, Konya Galatasaraylılar Derneği'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'nın Ryan Donk-Nicolo Zaniolo pozisyonunda kırmızı kart yorumu yapan isimlere müdahale ettiği, VAR kayıtlarından bir görüntüyü onlara gönderdiği yönündeki iddialar hakkında "Eğer söylenenler doğruysa inanılır gibi değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor. Ben şahsen inanmak istemiyorum. Federasyonumuz açıklama yapacaktır" diye konuştu. Özbek, Fenerbahçe hocası Jorge Jesus'un "Süper Lig'de maçlar sahada kazanılmıyor" sözlerine de şu yanıtı verdi: "İfade ettiği şeyler hakkında ilgili merciler, gerekeni söyleyeceklerdir, gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum."