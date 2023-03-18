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Deprem unutulmadı

Konyaspor taraftarları, depremle ilgili duygulandıran bir koreografi yaptı. Etkilenen illerin yazılı bulunduğu pankartlar ile doğu tribününde Türk bayraklarının açıldığı alt bölümde beyaz kartonlarla "Türkiye" yazıldı. Sporcular sahaya "Çanakkale zaferinin 108'inci yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Deprem unutulmadı
Konyaspor taraftarları, depremle ilgili duygulandıran bir koreografi yaptı. Etkilenen illerin yazılı bulunduğu pankartlar ile doğu tribününde Türk bayraklarının açıldığı alt bölümde beyaz kartonlarla "Türkiye" yazıldı. Sporcular sahaya "Çanakkale zaferinin 108'inci yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
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