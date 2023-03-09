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Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir dönem takımda kiralık olarak forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena'yı listesine almıştı. Genç eldiven için karar verildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 11:54
Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Devre arası transfer döneminde 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Cimbom, Nicolo Zaniolo transferiyle de Avrupa'da adından söz ettirdi.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı hükmen galibiyetle kapatan G.Saray, 25. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak ve rekor için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Galatasaray rakibini yenmesi halinde Beşiktaş'ın en çok galibiyet elde ettiği seriyi geride bırakacak.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

MUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Uruguaylı file bekçisi 8 Mart Çarşamba günü yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Gelecek sezonların da planlamalarını yapan teknik direktör Okan Buruk, deneyimli file bekçisini yedekleyecek bir transfer istiyor.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

49 yaşındaki çalıştırıcı, Barcelona ile sözleşmesi bitecek Inaki Pena'yı listesine eklemişti.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

İspanyol basınından ortaya atılan iddiaya göre Barcelona, 24 yaşındaki eldiven konusunda kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Barcelona yönetimi kaleci konusunda ter Stegen ve Inaki Pena ikilisini bozmayı düşünmüyor.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Konuyla ilgili Pena'yla sözleşme uzatılma kararı alınırken, 24 yaşındaki file bekçisinin buna razı olmaması halinde Katalan devinin B planı da hazır.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Inaki Pena, Barcelona ile mukavele yenilemediği takdirde transfer yapılmayacağı ve Arnau Tenas'ı A takıma dahil edecekleri öğrenildi.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Inaki Pena bu sezon Barcelona'da 3 maçta forma giydi ve kalesinde 5 gol gördü. 1 maçta ise kalesini gole kapadı.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

İspanyol eldiven daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istiyor.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

INAKI PENA KİMDİR?

2 Mart 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Villarreal altyapısında başladı.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

2012'de Barcelona altyapısına transfer oldu. 30 Ocak 2022'de Barcelona A takımına yükseldi ve Galatasaray'a kiralandı.

Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Sarı-kırmızılı takımda yarım dönem kiralık forma giyen Pena, ardından Barça'ya geri döndü. 1.84 cm boyundaki genç eldivenin Barcelona ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Pena'nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

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