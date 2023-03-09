Galatasaray'ın gözdesi Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası transfer döneminde 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Cimbom, Nicolo Zaniolo transferiyle de Avrupa'da adından söz ettirdi.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası transfer döneminde 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Cimbom, Nicolo Zaniolo transferiyle de Avrupa'da adından söz ettirdi.
Galatasaray rakibini yenmesi halinde Beşiktaş'ın en çok galibiyet elde ettiği seriyi geride bırakacak.
MUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Uruguaylı file bekçisi 8 Mart Çarşamba günü yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Gelecek sezonların da planlamalarını yapan teknik direktör Okan Buruk, deneyimli file bekçisini yedekleyecek bir transfer istiyor.
49 yaşındaki çalıştırıcı, Barcelona ile sözleşmesi bitecek Inaki Pena'yı listesine eklemişti.
İspanyol basınından ortaya atılan iddiaya göre Barcelona, 24 yaşındaki eldiven konusunda kararını verdi. İşte detaylar...
SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Barcelona yönetimi kaleci konusunda ter Stegen ve Inaki Pena ikilisini bozmayı düşünmüyor.
Konuyla ilgili Pena'yla sözleşme uzatılma kararı alınırken, 24 yaşındaki file bekçisinin buna razı olmaması halinde Katalan devinin B planı da hazır.
Inaki Pena, Barcelona ile mukavele yenilemediği takdirde transfer yapılmayacağı ve Arnau Tenas'ı A takıma dahil edecekleri öğrenildi.
Inaki Pena bu sezon Barcelona'da 3 maçta forma giydi ve kalesinde 5 gol gördü. 1 maçta ise kalesini gole kapadı.
İspanyol eldiven daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istiyor.
INAKI PENA KİMDİR?
2 Mart 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Villarreal altyapısında başladı.
2012'de Barcelona altyapısına transfer oldu. 30 Ocak 2022'de Barcelona A takımına yükseldi ve Galatasaray'a kiralandı.
Sarı-kırmızılı takımda yarım dönem kiralık forma giyen Pena, ardından Barça'ya geri döndü. 1.84 cm boyundaki genç eldivenin Barcelona ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Pena'nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...