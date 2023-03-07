TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, hızlı bir ara transfer dönemi geçirdi.
Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, hızlı bir ara transfer dönemi geçirdi.
Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde de ses getiren hamlelere imza attı.
Cimbom, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Nicolo Zaniolo, Sam Adekugbe ve Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamıştı.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse Nicolo Zaniolo oldu.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.
Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.
Zaniolo transferiyle gündem olan Galatasaray'ın gündemine aldığı isimlerden biri de Arsen Zakharyan olmuştu.
Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Zakharyan'ı transfer etmek için uzun uğraşlar verilmişti.
15 milyon Euro'ya anlaşma sağlanan oyuncunun ailesi bir türlü ikna edilememişti.
Ara transferin sona ermesiyle Zakharyan'ın serbest kalma maddesi değişti.
20 MİLYON EURO'YA SERBEST
Genç yıldız adayı artık 20 milyon Euro'ya serbest kalabilecek.
Arsen Zakharyan, bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 25 maça çıktı.
19 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Ermeni asıllı Rus futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.