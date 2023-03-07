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TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi gündemine alan Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için uzun uğraşlar vermiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sezon sonunda Rus futbolcu için yeni bir hamle yapması beklenen sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 11:58
TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, hızlı bir ara transfer dönemi geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde de ses getiren hamlelere imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Cimbom, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Nicolo Zaniolo, Sam Adekugbe ve Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse Nicolo Zaniolo oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Zaniolo transferiyle gündem olan Galatasaray'ın gündemine aldığı isimlerden biri de Arsen Zakharyan olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Zakharyan'ı transfer etmek için uzun uğraşlar verilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

15 milyon Euro'ya anlaşma sağlanan oyuncunun ailesi bir türlü ikna edilememişti.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Ara transferin sona ermesiyle Zakharyan'ın serbest kalma maddesi değişti.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

20 MİLYON EURO'YA SERBEST

Genç yıldız adayı artık 20 milyon Euro'ya serbest kalabilecek.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Arsen Zakharyan, bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 25 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

19 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Ermeni asıllı Rus futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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