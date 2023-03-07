Telles dönüyor

Gelecek sezon planlamasına başlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basınından Team Talk, sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncusu Alex Telles'le ilgilendiğini yazdı. Manchester United'ın yolları ayırmayı düşündüğü Brezilyalı sol bekin transferinde eski kulübü Galatasaray'ın favori olduğu vurgulandı. 30 yaşındaki sol bekin de ilgiye sıcak baktığı dile getirildi.

3 KUPA KAZANDI

2014'te Galatasaray'a imza atan Telles, sarı-kırmızılı ekipte 3 şampiyonluk yaşamıştı. Daha sonra İnter'e kiralanan tecrübeli sol bek, ardından Porto'nun yolunu tuttu. Manchester United'ın 2020'de 15 milyon euro'ya transfer ettiği Telles, sezon başında Sevilla'ya kiralandı. 23 maçta 3 asist yapan Telles, UEFA Avrupa Ligi son 16 maçında Fenerbahçe'ye de rakip olacak.