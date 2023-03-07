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Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Arsen Zakharyan'ı transfer etmek için uzun uğraşlar verilmişti. 15 milyon euro'ya anlaşma sağlanan oyuncunun ailesi bir türlü ikna edilememişti. Ara transferin sona ermesiyle Zakharyan'ın serbest kalma maddesi değişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Değeri yükseldi
Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Arsen Zakharyan'ı transfer etmek için uzun uğraşlar verilmişti. 15 milyon euro'ya anlaşma sağlanan oyuncunun ailesi bir türlü ikna edilememişti. Ara transferin sona ermesiyle Zakharyan'ın serbest kalma maddesi değişti. Genç yıldız adayı artık 20 milyon euro'ya serbest kalabilecek.
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