Değeri yükseldi

Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Arsen Zakharyan'ı transfer etmek için uzun uğraşlar verilmişti. 15 milyon euro'ya anlaşma sağlanan oyuncunun ailesi bir türlü ikna edilememişti. Ara transferin sona ermesiyle Zakharyan'ın serbest kalma maddesi değişti.
Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Arsen Zakharyan'ı transfer etmek için uzun uğraşlar verilmişti. 15 milyon euro'ya anlaşma sağlanan oyuncunun ailesi bir türlü ikna edilememişti. Ara transferin sona ermesiyle Zakharyan'ın serbest kalma maddesi değişti. Genç yıldız adayı artık 20 milyon euro'ya serbest kalabilecek.