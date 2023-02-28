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Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da gözler yeniden transfere çevrildi. Devre arasında kadrosuna 3 takviye yapan sarı-kırmızılılar, orta saha için Inter'in yıldız ismi Gagliardini ile anlaşmak istiyor. Ancak İngiliz devi, Cimbom'un ilgilendiği futbolcuya talip oldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 19:57
Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Oyuncunun İtalyan devi Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Aslan, oyuncuyu bu şartlarda kaçırmak istemiyor.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Ancak Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

aspor.com. tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre İngiliz devi Leicester City, transferde Galatasaray'a rakip oldu.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Bu sezon Premier Lig'de hayatta kalmak için mücadele eden İngiliz ekibi, transfer döneminin kapalı olmasından ötürü oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Gagliardini bu sezon beklediği forma şansını bulamadı.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

28 yaşındaki orta saha, Inter ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

İngiliz ekibi, İtalyan oyuncu için bir sonraki transfer döneminde somut bir yaklaşım yapabilir.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Galatasaray, Gagliardini'nin menajeri ile temasa geçmişti.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Bu sezon İtalya Serie A'da 11 maçta görev alan oyuncu skor katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

1.88 boyunda olan Gagliardini, İtalya Milli Takımı ile 7 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Bonservis değeri ise 6.5 milyon euro olarak biliniyor.

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