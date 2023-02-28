Galatasaray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Devre arasında Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor.
Orta sahaya takviye yapacak olan Cimbom, Roberto Gagliardini'yi listesine aldı.
Oyuncunun İtalyan devi Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Aslan, oyuncuyu bu şartlarda kaçırmak istemiyor.
Ancak Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
aspor.com. tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre İngiliz devi Leicester City, transferde Galatasaray'a rakip oldu.
Bu sezon Premier Lig'de hayatta kalmak için mücadele eden İngiliz ekibi, transfer döneminin kapalı olmasından ötürü oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
Gagliardini bu sezon beklediği forma şansını bulamadı.
28 yaşındaki orta saha, Inter ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek.
İngiliz ekibi, İtalyan oyuncu için bir sonraki transfer döneminde somut bir yaklaşım yapabilir.
Galatasaray, Gagliardini'nin menajeri ile temasa geçmişti.
Bu sezon İtalya Serie A'da 11 maçta görev alan oyuncu skor katkısı sağlayamadı.
1.88 boyunda olan Gagliardini, İtalya Milli Takımı ile 7 karşılaşmada forma giydi.
Bonservis değeri ise 6.5 milyon euro olarak biliniyor.