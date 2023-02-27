Galatasaray'ın listesindeki Fabian Rieder için kulübü Young Boys'un 25 milyon frank istediği iddia edildi. Bu durum İsviçre futbolunun yeni cevheri Rieder'e soruldu ve "Bu inanılmaz. Biri bana bunu birkaç yıl önce söyleseydi inanmazdım. Ama üzerinde fazla durmuyorum yanıtı verdi.
Galatasaray'ınlistesindeki FabianRieder için kulübüYoung Boys'un 25milyon frank istediğiiddia edildi. Bu durumİsviçre futbolunun yenicevheri Rieder'e sorulduve "Bu inanılmaz.Biri bana bunu birkaçyıl önce söyleseydiinanmazdım. Amaüzerinde fazla durmuyorumyanıtı verdi.