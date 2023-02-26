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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Patson Daka'yı almıştı. Sarı-kırmızılıların oyuncuya ilgisi sürerken görüşmelerin de devam ettiği bildirildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 09:34
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Deprem felaketi nedeniyle Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Galatasaray kadrosuna Sam Adekugbe, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo gibi önemli isimleri kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Operasyonlarını sürdüren Aslan, bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Galatasaray'ın gündemine gelen son isim, Leicester City forması giyen Patson Daka oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Sarı-kırmızılıların Patson Daka teklifi, İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Mercury'nin haberine göre Cimbom, Daka'nın Leicester'daki durumuyla yakından ilgileniyor. Anlaşma için çaba sarf ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Türkiye'de transfer penceresi bir kez daha uzatıldığı için görüşmeler devam edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Daka, Galatasaray için farklı bir hamle oyuncusu tipini temsil ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Zambiyalı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Bu sezon Leicester City formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Daka, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

PATSON DAKA KİMDİR?

9 Ekim 1998 tarihinde Zambiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nchanga Rangers FC'de başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Sırasıyla Kafue Celtic FC, Green Buffaloes, Power Dynamos FC, Liefering ve RB Salzburg formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

2021 yazında Avusturya temsilcisinden 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City'e transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

1.83 cm boyundaki Zambiyalı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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