GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Daka'ya ilgisi sürüyor! Transfer...

Deprem felaketi nedeniyle Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.
Deprem felaketi nedeniyle Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da devam ediyor.
Galatasaray kadrosuna Sam Adekugbe, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo gibi önemli isimleri kattı.
Operasyonlarını sürdüren Aslan, bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın gündemine gelen son isim, Leicester City forması giyen Patson Daka oldu.
Sarı-kırmızılıların Patson Daka teklifi, İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor.
Mercury'nin haberine göre Cimbom, Daka'nın Leicester'daki durumuyla yakından ilgileniyor. Anlaşma için çaba sarf ediyor.
Türkiye'de transfer penceresi bir kez daha uzatıldığı için görüşmeler devam edecek.
Daka, Galatasaray için farklı bir hamle oyuncusu tipini temsil ediyor.
Zambiyalı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Bu sezon Leicester City formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Daka, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
PATSON DAKA KİMDİR?
9 Ekim 1998 tarihinde Zambiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nchanga Rangers FC'de başladı.
Sırasıyla Kafue Celtic FC, Green Buffaloes, Power Dynamos FC, Liefering ve RB Salzburg formaları giydi.
2021 yazında Avusturya temsilcisinden 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City'e transfer oldu.
1.83 cm boyundaki Zambiyalı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç isim, Zambiya Milli Takımı ile çıktığı 31 karşılaşmada 9 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...