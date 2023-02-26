ALANYASPOR GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI İZLE | GS maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle Süper Lig maçları ertelenirken Galatasaray da Alanyaspor ile bir hazırlık maçına çıkma kararı almıştı. Bu kapsamda taraftarlar da maça dair ayrıntılı bilgileri araştırıyor... Detaylar haberimizde...

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ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray HAZIRLIK MAÇI 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor Galatasaray maçı TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Alanyaspor: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yunus, Yusuf, Icardi.

Galatasaray: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Fatih, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia.