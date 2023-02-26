Haberler Galatasaray ALANYASPOR GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI İZLE | GS maçı saat kaçta hangi kanalda?

ALANYASPOR GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI İZLE | GS maçı saat kaçta hangi kanalda?

Depremzede yardım kapsamında yapılan Alanyaspor Galatasaray maçının yayıncısı, saati ve maç bilgileri araştırılıyor... İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 17:22
ALANYASPOR GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI İZLE | GS maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle Süper Lig maçları ertelenirken Galatasaray da Alanyaspor ile bir hazırlık maçına çıkma kararı almıştı. Bu kapsamda taraftarlar da maça dair ayrıntılı bilgileri araştırıyor... Detaylar haberimizde...

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray HAZIRLIK MAÇI 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor Galatasaray maçı TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Alanyaspor: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yunus, Yusuf, Icardi.
Galatasaray: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Fatih, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia.

DİĞER
Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu Dilan Çiçek Deniz ile yeni aşka yelken açtı! İşte ilk kare...
Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı
Kanarya'dan savunmaya takviye! Hedefte o var
Balotelli'ye şok! Formasını yaktılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a müjde! Sorun yaşanmayacak
Wanda Nara'dan transfer itirafı! "Icardi..."
ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
26 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor G.Saray CANLI İZLE Alanyaspor G.Saray CANLI İZLE 17:19
G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:09
Ahmet Ağaoğlu'dan deprem bölgesine ziyaret! Ahmet Ağaoğlu'dan deprem bölgesine ziyaret! 16:58
Türk derbisini Orkun Kökçü kazandı! Türk derbisini Orkun Kökçü kazandı! 16:47
Inter deplasmanda kayıp! Inter deplasmanda kayıp! 16:36
Balotelli'ye şok! Formasını yaktılar Balotelli'ye şok! Formasını yaktılar 16:09
Daha Eski
Altay'a Fransa'dan talip çıktı! Altay'a Fransa'dan talip çıktı! 15:35
Aslan'a müjde! Sorun yaşanmayacak Aslan'a müjde! Sorun yaşanmayacak 15:28
Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! 14:44
İskenderun'da Şahin dönemi! Ücret almayacak İskenderun'da Şahin dönemi! Ücret almayacak 14:41
Beşiktaş Antalyaspor maçı detayları! Beşiktaş Antalyaspor maçı detayları! 14:32
Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı 14:31