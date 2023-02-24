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Kaleye Verona'dan Montipo

Muslera'nın sahalara dönüşünün belirsizliğini koruması ve 35 yaşına gelmesi Galatasaray'ın kaleci arayışlarını hızlandırdı. Thomas Strakosha için Brentford'dan cevap bekleyen sarı-kırmızılılar Hellas Verona'dan Lorenzo Montipo'ya da teklif gönderdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Kaleye Verona'dan Montipo

Muslera'nın sahalara dönüşünün belirsizliğini koruması ve 35 yaşına gelmesi Galatasaray'ın kaleci arayışlarını hızlandırdı. Thomas Strakosha için Brentford'dan cevap bekleyen sarı-kırmızılılar Hellas Verona'dan Lorenzo Montipo'ya da teklif gönderdi. 27 yaşındaki kaleci, son 7 maçın 3'ünde gol yemeden kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu kurtarışlar lige kötü bir başlangıcın ardından potansiyel olarak Montipo'nun yükselmesini sağladı. Galatasaray ile birlikte Bournemouth da peşinde... İki kulüp de oyuncu ve kulübünden söz alabilmek için yarışıyor.

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