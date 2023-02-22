Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor.
Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor.
Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan genç oyuncu, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi.
Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.
Galatasaray'ın 6 milyon euro vererek, "geleceğe yatırım" olarak gördüğü Yusuf Demir, aynı bölgelerde oynayan Nicolo Zaniolo'nun da gelmesiyle daha fazla mücadele içerisine girmesi gerekecek.
Yusuf Demir'den gerektiği şekilde faydalanamayan Galatasaray, genç futbolcuyu kiralamak istiyor.
3. KULÜP TARTIŞMASI
Ancak bu sezon Rapid ve Galatasaray'a tescil olan ve oynayan Yusuf'un Türkiye'de üçüncü bir takımda oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.
Yusuf Demir belirsizliği yaşayan Galatasaray'a Avusturya'dan kötü haber geldi.
İHTARNAME GÖNDERDİ!
Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, taksidini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdi.
Bununla ilgili olarak da UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi.
ÖDEME GECİKTİ
Sezon başında hem bonservisi hem de yabancı kontenjanında bulunması nedeniyle çok konuşulan Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu.
Ancak Galatasaray, daha ilk senesinde ödemeyi geciktirdi.
RAPID'DEN UEFA'YA BİLDİRİM!
Bunun üzerine Rapid, hukuksal yollardan hakkını aramak için girişimde bulundu.
Bu konuda UEFA ve TFF'yi de bilgilendirdi.