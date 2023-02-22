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Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Yusuf Demir, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Zaniolo'nun da kadroya katılmasıyla takımdaki rekabetin artması, genç oyuncunun kiralık listesine girmesine neden oldu. Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Yusuf Demir ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Oyuncunun eski kulübü Rapid Wien, UEFA'ya Galatasaray için ihtarname çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 08:56
Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan genç oyuncu, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Galatasaray'ın 6 milyon euro vererek, "geleceğe yatırım" olarak gördüğü Yusuf Demir, aynı bölgelerde oynayan Nicolo Zaniolo'nun da gelmesiyle daha fazla mücadele içerisine girmesi gerekecek.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Yusuf Demir'den gerektiği şekilde faydalanamayan Galatasaray, genç futbolcuyu kiralamak istiyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

3. KULÜP TARTIŞMASI
Ancak bu sezon Rapid ve Galatasaray'a tescil olan ve oynayan Yusuf'un Türkiye'de üçüncü bir takımda oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Yusuf Demir belirsizliği yaşayan Galatasaray'a Avusturya'dan kötü haber geldi.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

İHTARNAME GÖNDERDİ!
Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, taksidini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdi.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Bununla ilgili olarak da UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

ÖDEME GECİKTİ
Sezon başında hem bonservisi hem de yabancı kontenjanında bulunması nedeniyle çok konuşulan Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Ancak Galatasaray, daha ilk senesinde ödemeyi geciktirdi.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

RAPID'DEN UEFA'YA BİLDİRİM!
Bunun üzerine Rapid, hukuksal yollardan hakkını aramak için girişimde bulundu.

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