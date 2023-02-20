GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Mathias Ross, takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...
Sezon başında Aalborg'tan Galatasaray'a transfer olan Mathias Ross hem yaşadığı ciddi sakatlık hem de Abdülkerim-Nelsson ikilisinin yüksek formu nedeniyle forma şansı bulamadı.
Son olarak Kaan Ayhan'ın da alınmasıyla rotasyonda iyice geriye düşen Danimarkalı stoperin kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.
Takvim'de yer alan habere göre şu ana kadar Süper Lig'den 5 kulübün Ross'un transferi için Galatasaray'la görüştüğü belirtiliyor.
Okan Buruk'un mutlaka genç yıldızın sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesini istediği ve yönetimin bu nedenle karar verme konusunda acele etmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan Ross, 1 gol kaydetti.
Danimarkalı oyuncunun, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
MATHIAS ROSS KİMDİR?
15 Ocak 2001 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Aalborg altyapısında başladı.
2018'de A takıma yükseldi. Sezon başında 1.75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.
22 yaşındaki genç futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
1.90 cm boyundaki Ross, Danimarka U21 Milli Takımı ile 4 maçta görev aldı.
Genç savunmacının güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...