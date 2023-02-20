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GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Son dakika Galatasaray haberleri... Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Mathias Ross'a, Süper Lig'den 5 talibin çıktığı ifade edildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 11:25
GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Mathias Ross, takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Sezon başında Aalborg'tan Galatasaray'a transfer olan Mathias Ross hem yaşadığı ciddi sakatlık hem de Abdülkerim-Nelsson ikilisinin yüksek formu nedeniyle forma şansı bulamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Son olarak Kaan Ayhan'ın da alınmasıyla rotasyonda iyice geriye düşen Danimarkalı stoperin kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Takvim'de yer alan habere göre şu ana kadar Süper Lig'den 5 kulübün Ross'un transferi için Galatasaray'la görüştüğü belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Okan Buruk'un mutlaka genç yıldızın sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesini istediği ve yönetimin bu nedenle karar verme konusunda acele etmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan Ross, 1 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Danimarkalı oyuncunun, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

MATHIAS ROSS KİMDİR?

15 Ocak 2001 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Profesyonel futbol kariyerine Aalborg altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

2018'de A takıma yükseldi. Sezon başında 1.75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

22 yaşındaki genç futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

1.90 cm boyundaki Ross, Danimarka U21 Milli Takımı ile 4 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mathias Ross'a Süper Lig'den 5 talip birden!

Genç savunmacının güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...

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