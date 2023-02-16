Alkışlar Volkan Demirel'e

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'e büyük çabalarından dolayı teşekkür edildi. Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu yaptığı konuşmada, " Son zamanlarda ölçüsünü kaçırmış ve sporun ruhuna aykırı davranışlar olsa dahi böyle günlerde bir araya gelmeyi başarmış kulüplerimiz var. Bunlar ebedi dostumuz. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı dostlarımıza iş birliklerinden dolayı teşekkür ederim. Volkan Demirel kardeşim de ilk uyarı fişeğini attı. Onu gözlerinden öpüyorum" dedi. Ayrıca Gökhan Zan'ın da yardım çığlıklarını hatırlatarak, "Bölgeye acil yardım yetiştirilmesinde bu kardeşlerim ön ayak oldular" ifadelerini kullandı. İki oyuncu, Divan'da büyük alkış aldı.
Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'e büyük çabalarından dolayı teşekkür edildi. Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu yaptığı konuşmada, " Son zamanlarda ölçüsünü kaçırmış ve sporun ruhuna aykırı davranışlar olsa dahi böyle günlerde bir araya gelmeyi başarmış kulüplerimiz var. Bunlar ebedi dostumuz. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı dostlarımıza iş birliklerinden dolayı teşekkür ederim. Volkan Demirel kardeşim de ilk uyarı fişeğini attı. Onu gözlerinden öpüyorum" dedi. Ayrıca Gökhan Zan'ın da yardım çığlıklarını hatırlatarak, "Bölgeye acil yardım yetiştirilmesinde bu kardeşlerim ön ayak oldular" ifadelerini kullandı. İki oyuncu, Divan'da büyük alkış aldı.