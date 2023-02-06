Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı.
Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı.
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mertens ve Icardi attı. Trabzonspor'un tek golü Maxi Gomez'den geldi.
Galatasaray bu sonuçla Süper Lig'deki üst üste 12. galibiyetini alarak müthiş çıkışını sürdürdü.
Zirvede bulunan Cimbom, derbide aldığı sonuçla yoluna emin adımlarla devam etti.
Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi.
Çarpıcı tespitlerde bulunan Kahveci, Süper Lig'deki zirve yarışını yorumladı.
Galatasaray'ın maçın ilk dakikasında yediği gole dair değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, "Galatasaray maça hiç beklemediği bir şekilde başladı.
Başarı beklediğin şeylere karşı gösterdiğin reaksiyonla elde edilmiyor.
Beklenmedik durumlara karşı gösterdiğin reaksiyonla olur" yorumunu yaptı.
Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray kalesinde yaşananlarla ilgili konuşan Nihat Kahveci, "İki tane maç oynadı Galatasaray. 90. dakikadan önceki ve 90. dakikadan sonrası.
İkisi de birbirinden iyiydi. 12 dakikada 4 tane şut attı" ifadelerini kullandı.
"UĞURCAN ÇAKIR OLMASA..."
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Kerem rakip defansı çok yoruyor. Yunus Akgün, Adana Demirspor günlerinden resitaller sundu. Uğurcan olmasa 4-5 diyebilirdik" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığını değerlendiren Nihat Kahveci, "Muslera'ya geçmiş olsun. Tek üzüntü duyulan şey o.
Okan Hoca tarih yazmaya devam ediyor. 12'de 12 yapan ilk Türk teknik adam oldu. 'Galatasaray'ı kim durduracak?' cümlesi konuşulacak artık" dedi.
"FENERBAHÇE'DE PSİKOLOJİK BASKI OLUŞTU"
Fenerbahçe'de bir psikolojik baskı oluştuğunu ifade eden Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'de ister istemez bir psikolojik baskı oluştu. Galibiyetler tesadüf değildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir gibi takımları oyun üstünlüğle mağlup etti" dedi.