Haberler Galatasaray Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmayı değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, zirve yarışıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 09:43
Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mertens ve Icardi attı. Trabzonspor'un tek golü Maxi Gomez'den geldi.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Galatasaray bu sonuçla Süper Lig'deki üst üste 12. galibiyetini alarak müthiş çıkışını sürdürdü.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Zirvede bulunan Cimbom, derbide aldığı sonuçla yoluna emin adımlarla devam etti.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Çarpıcı tespitlerde bulunan Kahveci, Süper Lig'deki zirve yarışını yorumladı.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Galatasaray'ın maçın ilk dakikasında yediği gole dair değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, "Galatasaray maça hiç beklemediği bir şekilde başladı.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Başarı beklediğin şeylere karşı gösterdiğin reaksiyonla elde edilmiyor.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Beklenmedik durumlara karşı gösterdiğin reaksiyonla olur" yorumunu yaptı.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray kalesinde yaşananlarla ilgili konuşan Nihat Kahveci, "İki tane maç oynadı Galatasaray. 90. dakikadan önceki ve 90. dakikadan sonrası.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

İkisi de birbirinden iyiydi. 12 dakikada 4 tane şut attı" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

"UĞURCAN ÇAKIR OLMASA..."
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Kerem rakip defansı çok yoruyor. Yunus Akgün, Adana Demirspor günlerinden resitaller sundu. Uğurcan olmasa 4-5 diyebilirdik" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığını değerlendiren Nihat Kahveci, "Muslera'ya geçmiş olsun. Tek üzüntü duyulan şey o.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Okan Hoca tarih yazmaya devam ediyor. 12'de 12 yapan ilk Türk teknik adam oldu. 'Galatasaray'ı kim durduracak?' cümlesi konuşulacak artık" dedi.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

"FENERBAHÇE'DE PSİKOLOJİK BASKI OLUŞTU"
Fenerbahçe'de bir psikolojik baskı oluştuğunu ifade eden Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'de ister istemez bir psikolojik baskı oluştu. Galibiyetler tesadüf değildi.

Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu! "Fenerbahçe'de baskı oluştu"

Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir gibi takımları oyun üstünlüğle mağlup etti" dedi.

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