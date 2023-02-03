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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, forvet hattını kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Icardi ve Gomis'in yanına kaliteli bir isim eklemek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Antalyaspor'un yıldızını yeniden gündemine aldı. Cimbom bu transferde oldukça ısrarcı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Sarı-kırmızılı ekip mücadelede 2 kez geriye düşmesine karşı karşılaşmayı 3-2 önde tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Maçın yıldızı Mauro Icardi, 2 gol atarak Cimbom'a 3 puanı getiren isim oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Tangocu yıldız toplamda 11 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

29 yaşındaki forvet 8 gol atıp 5 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Sarı-kırmızılı ekip Seferovic ile yolları ayırdıktan sonra kadrosuna takviye yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Icardi ve Gomis'in yanına golcü eklemek isteyen Cimbom, gözünü listedeki eski isme dikti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Galatasaray'da Haji Wright defteri yeniden açıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Antalyaspor'da golcü oyuncunun transferiyle ilgili tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

'Brentord'a mı West Ham'a mı gidecek' denirken ABD'li golcü elde kalmış görünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Akdeniz ekibi 10 milyon euro bekliyor ve 6 milyon Euro civarındaki teklifleri reddediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Başkan Aziz Çetin en başa döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Şimdi Antalyaspor'da gözler, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

İlk hamle Seferovic'i gönderen sarı-kırmızılı ekipten geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Erden Timur 3 milyon Euro, bir oyuncu, bir sonraki satıştan paydan oluşan bir teklif sunabileceklerini bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Galatasaray şimdi başkan Aziz Çetin'den yanıt bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği şimdilik bilinmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Haji Wright bu sezon Antalyaspor forması ile 16 maça çıktı ve 10 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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