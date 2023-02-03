GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı

Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.
Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip mücadelede 2 kez geriye düşmesine karşı karşılaşmayı 3-2 önde tamamladı.
Maçın yıldızı Mauro Icardi, 2 gol atarak Cimbom'a 3 puanı getiren isim oldu.
Tangocu yıldız toplamda 11 maça çıktı.
29 yaşındaki forvet 8 gol atıp 5 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip Seferovic ile yolları ayırdıktan sonra kadrosuna takviye yapmak istiyor.
Galatasaray'da Haji Wright defteri yeniden açıldı.
Antalyaspor'da golcü oyuncunun transferiyle ilgili tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor.
'Brentord'a mı West Ham'a mı gidecek' denirken ABD'li golcü elde kalmış görünüyor.
Akdeniz ekibi 10 milyon euro bekliyor ve 6 milyon Euro civarındaki teklifleri reddediyor.
Başkan Aziz Çetin en başa döndü.
Şimdi Antalyaspor'da gözler, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çevrildi.
İlk hamle Seferovic'i gönderen sarı-kırmızılı ekipten geldi.
Erden Timur 3 milyon Euro, bir oyuncu, bir sonraki satıştan paydan oluşan bir teklif sunabileceklerini bildirdi.
Galatasaray şimdi başkan Aziz Çetin'den yanıt bekliyor.
Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği şimdilik bilinmiyor.
Haji Wright bu sezon Antalyaspor forması ile 16 maça çıktı ve 10 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
ABD'li oyuncu Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hollanda'ya karşı oynanan son 16 turu maçında gol atmayı başarmıştı.
24 yaşındaki forvetin bonservis değeri 3.4 milyon euro olarak biliniyor.