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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde harekete geçti! Kaan Ayhan'nın yanına...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündem Kaan Ayhan'ın kardeşi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 14:04
Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor...

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

Sarı-kırmızı takım son olarak Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

Aslan'dan sürpriz bir hamle daha geliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

Schalke U17 takımında forma giyen Mertcan Ayhan da Florya yolunda...

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

16 yaşındaki stoper, yeni sezon abisiyle beraber formayı giymek istiyor.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

Galatasaray, Mertcan'la profesyonel sözleşme yapacak.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

Öte yandan Roma'nın da genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

2006 doğumlu Mertcan, Schalke 04'te abisi gibi stoper oynuyor.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

TÜRKİYE 17 YAŞ ALTI TAKIMI'NIN VAZGEÇİLMEZİ

16 yaşındaki Mertcan Ayhan, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

17 Yaş Altı Milli Takımı ile 12 maça çıkan genç isim, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ile oynanan iki maçta ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

Ayhan'ın sözleşmesi haziran 2024'te sona erecek.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

MERTCAN AYHAN KİMDİR?

8 Eylül 2006'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

Profesyonel futbol kariyerine TuS Rotthausen altyapısında başladı.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

2014 yılında Schalke 04 altyapısına transfer oldu.

Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede

1 Temmuz 2022'den itibaren Schalke 04 U17 takımında forma giyiyor.

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