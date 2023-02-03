GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde harekete geçti! Kaan Ayhan'nın yanına...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor...
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor...
Sarı-kırmızı takım son olarak Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.
Aslan'dan sürpriz bir hamle daha geliyor. İşte detaylar...
Schalke U17 takımında forma giyen Mertcan Ayhan da Florya yolunda...
16 yaşındaki stoper, yeni sezon abisiyle beraber formayı giymek istiyor.
Galatasaray, Mertcan'la profesyonel sözleşme yapacak.
Öte yandan Roma'nın da genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.
2006 doğumlu Mertcan, Schalke 04'te abisi gibi stoper oynuyor.
TÜRKİYE 17 YAŞ ALTI TAKIMI'NIN VAZGEÇİLMEZİ
16 yaşındaki Mertcan Ayhan, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
17 Yaş Altı Milli Takımı ile 12 maça çıkan genç isim, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ile oynanan iki maçta ilk 11'de görev yaptı.
Ayhan'ın sözleşmesi haziran 2024'te sona erecek.
MERTCAN AYHAN KİMDİR?
8 Eylül 2006'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine TuS Rotthausen altyapısında başladı.
2014 yılında Schalke 04 altyapısına transfer oldu.
1 Temmuz 2022'den itibaren Schalke 04 U17 takımında forma giyiyor.
16 yaşındaki genç futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.