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Elmas tepki gösterdi

Eski Başkan Burak Elmas'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluşup Erden Timur'u kötüleyen ifadeler kullandığı iddialarına tepki geldi. Eski başkan Elmas böyle bir durumun kesinlikle gerçek olmadığını söylediği ve görev süresi tamamlandıktan sonra Koç ile görüşmediğini açıkladı. Camiadan da Burak Elmas'a destek veren açıklamalar yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Elmas tepki gösterdi
Eski Başkan Burak Elmas'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluşup Erden Timur'u kötüleyen ifadeler kullandığı iddialarına tepki geldi. Eski başkan Elmas böyle bir durumun kesinlikle gerçek olmadığını söylediği ve görev süresi tamamlandıktan sonra Koç ile görüşmediğini açıkladı. Camiadan da Burak Elmas'a destek veren açıklamalar yapıldı.
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