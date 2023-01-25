Abdülkerim Bardakcı'dan kariyer itirafı! "Çok farklı olabilirdi"

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Florya'daki sabah idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Konya'dan İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Bunun zorlukları var. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Birkaç hata yaptım, psikolojik olarak zorluk yaşadım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli biriyim. Her hafta çalışarak bu durumu atlattım.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Kimsenin şüphesi olmasın. Emirhan, Emin, Ross genç olmalarına rağmen formayı giydiklerinde aslanlar gibi mücadele edeceklerdir. En iyi futbolu oynayan biziz. En iyi çalışan takım biziz. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. İnşallah çok gol atmaya ve az gol yemeye devam ederiz. Hem hücum hem savunma anlamında iyi gidiyoruz. Futbolcular olarak kulüplerin yaptığı açıklamalarla ilgilenmiyoruz. Bizim odaklandığımız tek şey sene sonundaki şampiyonluk.

"HER ŞEY FARKLI OLABİLİRDİ"

Marcao'yu çok beğeniyorum. Çok kaliteli stoper. Nelsson'la da çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda Muslera gibi faktörün olması da bizim için çok önemli. Daha genç yaşlarımda bu seviyeyi yakalasaydım her şey farklı olabilirdi. Geçen sene çok gol atmıştım, bu sene de çok kaçırdım. İnşallah gollerimi atmaya da devam edeceğim.