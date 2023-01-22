Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci değerlendirdi. İşte o sözler...
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci değerlendirdi. İşte o sözler...
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da yorumladı.
Kazanma alışkanlığı olan bir Galatasaray ile kazanamayan bir Antalyaspor vardı.
Maça Galatasaray her zaman ki gibi iyi başladı.
Antalyaspor da cesaretli bir oyun oynuyordu.
Galatasaray taraftarı 'ilk yarıda beklediğimiz oyun yok' moduna girdi biraz.
O ara bir sessizlik oldu ama kaliteli ayaklar kendini gösterdi.
"90'DAN AŞAĞI BİR GOLÜN OLSUN"
Yani Icardi, şu 90'dan aşağı bir gol at ya... Her vurduğun 90'a gidiyor.
Biz burada hep dedik çok elit. Ben söylemiştim daha önceden gitsin 2 saat kala gelsin maçlara.
Kerem'in de performansı arttı. Önünde Icardi gibi bir duvar var. Gerçekten müthiş bir oyuncu.
Sacha Boey'in ilk yarı bir füzesi ve inanılmaz bir reaksiyon.
Helton'dan iyi bir kurtarış vardı. İlk yarının 0-0 olmasının en büyük sebebi de kaleciydi zaten.
"KAZANMA ALIŞKANLIĞI VAR"
İkinci yarı çok iyi başladı Galatasaray. Galatasaray'daki kazanma alışkanlığını rahat bir şekilde hissediyorsun.
İkinci golde Sergio orada olmasa o top kaleye gitmeyecek. Onun da hakkını vermek lazım. 9 maç, 27 puan! 26 gol atılmış ve neredeyse maç başı 3 gol. Burada gol yemeyeceksin.
Galatasaray kolay kolay gol yemiyor. Muslera gibi bir de kaleciniz varsa rahatsınız.
Hatayspor maçında skoru almasına rağmen Muslera 'isterse 7-0 olsun ben gol yemem' diyor.
"KALECİLER KONUSUNDA ŞANSLI"
Galatasaray kaleciler konusunda hep şanslı. Muslera inanılmaz oynuyor. Gomis'i göremedik bugün. O girse belki bir gol daha atardı Galatasaray.
Galatasaray tabiri caizse gümbür gümbür gidiyor.
Şimdi artık Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un maçlarını rahat rahat izleyecekler.
Galatasaray taraftarı mutlu.
Bu ligde içerde, dışarda bu şekilde kazanmak kolay değil. Okan Buruk'u da tebrik ediyorum.