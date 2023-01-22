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Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Galatasaray, Süper Lig'de evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, sarı kırmızılıların performansını değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 09:16
Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

O ara bir sessizlik oldu ama kaliteli ayaklar kendini gösterdi.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

"90'DAN AŞAĞI BİR GOLÜN OLSUN"
Yani Icardi, şu 90'dan aşağı bir gol at ya... Her vurduğun 90'a gidiyor.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Biz burada hep dedik çok elit. Ben söylemiştim daha önceden gitsin 2 saat kala gelsin maçlara.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Kerem'in de performansı arttı. Önünde Icardi gibi bir duvar var. Gerçekten müthiş bir oyuncu.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Sacha Boey'in ilk yarı bir füzesi ve inanılmaz bir reaksiyon.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Helton'dan iyi bir kurtarış vardı. İlk yarının 0-0 olmasının en büyük sebebi de kaleciydi zaten.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI VAR"
İkinci yarı çok iyi başladı Galatasaray. Galatasaray'daki kazanma alışkanlığını rahat bir şekilde hissediyorsun.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

İkinci golde Sergio orada olmasa o top kaleye gitmeyecek. Onun da hakkını vermek lazım. 9 maç, 27 puan! 26 gol atılmış ve neredeyse maç başı 3 gol. Burada gol yemeyeceksin.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Galatasaray kolay kolay gol yemiyor. Muslera gibi bir de kaleciniz varsa rahatsınız.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Hatayspor maçında skoru almasına rağmen Muslera 'isterse 7-0 olsun ben gol yemem' diyor.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

"KALECİLER KONUSUNDA ŞANSLI"
Galatasaray kaleciler konusunda hep şanslı. Muslera inanılmaz oynuyor. Gomis'i göremedik bugün. O girse belki bir gol daha atardı Galatasaray.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Galatasaray tabiri caizse gümbür gümbür gidiyor.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Şimdi artık Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un maçlarını rahat rahat izleyecekler.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Galatasaray taraftarı mutlu.

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu! "90'dan aşağı bir gol at"

Bu ligde içerde, dışarda bu şekilde kazanmak kolay değil. Okan Buruk'u da tebrik ediyorum.

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