Uğur gelmezse B planı hazır

Emre ve üzerine 600 bin euro'ya Uğur'u Galatasaray'a göndermeyi kabul eden Sivasspor, Emre'nin kabul etmemesi üzerine yeni bir strateji belirledi. Uğur Çiftçi'nin fiyatını 1 milyon euro'ya yükseltti. Galatasaray yönetimi bu yüzden frene bastı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Aziz Behich ve Güray Vural'ı yeniden listesine dahil etti.
Emre ve üzerine 600 bin euro'ya Uğur'u Galatasaray'a göndermeyi kabul eden Sivasspor, Emre'nin kabul etmemesi üzerine yeni bir strateji belirledi. Uğur Çiftçi'nin fiyatını 1 milyon euro'ya yükseltti. Galatasaray yönetimi bu yüzden frene bastı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Aziz Behich ve Güray Vural'ı yeniden listesine dahil etti.