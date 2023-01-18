Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Türkiye çılgın bir yer. Her şeyden önce, ülkemizde (Fransa) kötü resmedilen bir yer maalesef. Bu ülkenin, bizde kötü bir imajı var ama inanın bana, Türkiye'ye vardığınızda, bize kıyasla çok daha haklı oldukları konuların olduğunu anlıyorsunuz.