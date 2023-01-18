Haberler Galatasaray Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski Fransız kaleci Cedric Carrasso, Türkiye ve Türk insanı hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Galatasaray macerasını anlatırken, Gomis'in transferdeki etkisi hakkında da konuşan Cedric Carrasso, Türk insanı için "Çılgın" ifadesini kullandı. İşte Cedric Carrasso'nun o açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:51
Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Öte yandan, Galatasaray'a transferi öncesi Gomis ile yaptığı görüşmeden de bahsetti.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

İşte Cedric Carrasso'nun o sözleri...

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

"Ne ülke ama... Galatasaray gibi bir kulüpte oynayacak kadar şanslılarsa, tüm futbolculara, oraya gitmelerini tavsiye ederim. Oraya (Galatasaray) gidin!

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Buna değer mi? Kesinlikle. Olağanüstü insanlar var. Türkiye, olağanüstü bir ülke.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Türkiye çılgın bir yer. Her şeyden önce, ülkemizde (Fransa) kötü resmedilen bir yer maalesef. Bu ülkenin, bizde kötü bir imajı var ama inanın bana, Türkiye'ye vardığınızda, bize kıyasla çok daha haklı oldukları konuların olduğunu anlıyorsunuz.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Kariyerim açısından büyük bir sürpriz oldu çünkü bu transferi 35 yaşımda yapmamı kimse beklemiyordu. Türkiye'ye gittiğinizde, nerede olduğunuzu şaşırırsınız. Neler olduğunu anlayamazsınız.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

35 yaşındaydım ve aslında hazır değildim. Teklif, 6 ay öncesinden hazırlanmış bir teklif de değildi.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Kariyerimin en iyi sezonlarından birini yaşamıştım, ayrılmayı düşünmediğimi söyleyenler vardı fakat olduğum yeri bırakmalıydım. Evet, burası benim kulübümden dahi. (Bordeaux)

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Beni rahat bırakın dedim ve gitmek istediğimi söyledim. Kendime, "Pekala, nereye gidiyoruz?" dedim. Sporting Lizbon'dan bana gelen ve maddi olarak bana uyan bir kontrat önümdeydi.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Yaşım ilerlemişti ve kariyer açısından çok fazla odaklanmamıştım.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Üçüncü kaleci olarak Arsene Wenger'in yanına, Arsenal'e gidebilirdim.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Arsenal'de tercih edilen ilk 2 kaleciden birinin ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyordu.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Sonuç olarak, oraya 3. kaleci olma riski olduğu için gitmedim.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Sürekli oynadığım bir sezondan çıkmıştım ve en azından, ikinci kaleci olmak istiyordum.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Ve Galatasaray'dan teklif geldi... Türkler cazibesiyle, coşkusuyla ve abartısıyla geldiler.

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Bafe Gomis beni aradı ve Galatasaray'a gelmemi istedi. Çünkü orası çok iyiydi. Şartları, ortamı...

Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Tamam, geliyorum dedim. Çok eğlendim. Ne çılgın bir ülke! İnsanları fazla iyi."

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