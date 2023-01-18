Eski Galatasaraylı Cedric Carrasso'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! "Ne çılgın..."

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Cedric Carrasso'dan samimi açıklamalar geldi.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Cedric Carrasso'dan samimi açıklamalar geldi.
Eski kaleci, sarı kırmızılılardan övgüyle bahsetti.
Cedric Carrasso, Türkiye ve Türk insanı için de "Çılgın, fazla iyiler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Galatasaray'a transferi öncesi Gomis ile yaptığı görüşmeden de bahsetti.
İşte Cedric Carrasso'nun o sözleri...
"Ne ülke ama... Galatasaray gibi bir kulüpte oynayacak kadar şanslılarsa, tüm futbolculara, oraya gitmelerini tavsiye ederim. Oraya (Galatasaray) gidin!
Buna değer mi? Kesinlikle. Olağanüstü insanlar var. Türkiye, olağanüstü bir ülke.
Türkiye çılgın bir yer. Her şeyden önce, ülkemizde (Fransa) kötü resmedilen bir yer maalesef. Bu ülkenin, bizde kötü bir imajı var ama inanın bana, Türkiye'ye vardığınızda, bize kıyasla çok daha haklı oldukları konuların olduğunu anlıyorsunuz.
Kariyerim açısından büyük bir sürpriz oldu çünkü bu transferi 35 yaşımda yapmamı kimse beklemiyordu. Türkiye'ye gittiğinizde, nerede olduğunuzu şaşırırsınız. Neler olduğunu anlayamazsınız.
35 yaşındaydım ve aslında hazır değildim. Teklif, 6 ay öncesinden hazırlanmış bir teklif de değildi.
Kariyerimin en iyi sezonlarından birini yaşamıştım, ayrılmayı düşünmediğimi söyleyenler vardı fakat olduğum yeri bırakmalıydım. Evet, burası benim kulübümden dahi. (Bordeaux)
Beni rahat bırakın dedim ve gitmek istediğimi söyledim. Kendime, "Pekala, nereye gidiyoruz?" dedim. Sporting Lizbon'dan bana gelen ve maddi olarak bana uyan bir kontrat önümdeydi.
Yaşım ilerlemişti ve kariyer açısından çok fazla odaklanmamıştım.
Üçüncü kaleci olarak Arsene Wenger'in yanına, Arsenal'e gidebilirdim.
Arsenal'de tercih edilen ilk 2 kaleciden birinin ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyordu.
Sonuç olarak, oraya 3. kaleci olma riski olduğu için gitmedim.
Sürekli oynadığım bir sezondan çıkmıştım ve en azından, ikinci kaleci olmak istiyordum.
Ve Galatasaray'dan teklif geldi... Türkler cazibesiyle, coşkusuyla ve abartısıyla geldiler.
Bafe Gomis beni aradı ve Galatasaray'a gelmemi istedi. Çünkü orası çok iyiydi. Şartları, ortamı...
Tamam, geliyorum dedim. Çok eğlendim. Ne çılgın bir ülke! İnsanları fazla iyi."