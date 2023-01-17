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ALANYASPOR GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Alanyaspor - Galatasaray maçıyla devam ediyor. Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'a konuk olacak. Çeyrek finale kalmak için mücadele edecek 2 takım da ligde son maçlarını kazandı. Galatasaray'da Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic kadroya dahil edilmedi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:30
ALANYASPOR GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Alanyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Kırbıyık Holding Stadı'nda devam ediyor. Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayacak olan Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi için geri sayım sürerken maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

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Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Okan Buruk, Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'i kadroya dahil etmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Efecan, Zinedine, Efkan, Pererira, Lusamba, A. Hassan

Galatasaray: Okan, Dubois, Emin, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Rashica, Icardi

RESMİ MÜSABAKALARDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.

Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.

Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

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