Haberler Galatasaray G.Saray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

G.Saray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Süper Lig'in ilk yarısını 4 puan farkla lider kapatan Galatasaray, gözünü transfere çevirmiş durumda. Devre arası için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar bir yandan da gelecek sezonu şimdiden planlamaya başladı. Bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldız isimle görüşme gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:54
Galatasaray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Sarı-kırmızılı ekip ligin geri kalanında alternatifli bir kadro ile yola devam etme kararı aldı.

Galatasaray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçti.

Galatasaray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Aslan ayrıca gelecek sezon için de şimdiden çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

JAMES RODRIGUEZ BOMBASI!

Bu doğrultuda Galatasaray için Kolombiya basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Sezon başında da adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu bedelsiz olarak Olympiakos'a imza atmıştı.

Galatasaray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Yunanistan'da 13 maçta 3 gol 3 asistlik performans sunan yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Olympiakos kendisiyle sözleşme uzatmak istese de James imza atmaya yanaşmıyor.

Galatasaray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Haberde Galatasaray'ın da James ile şimdiden anlaşıp sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmak istediği belirtildi.

Galatasaray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Olympiakos şu anda ligde 17 maçta aldığı 35 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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