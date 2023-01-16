G.Saray'dan bomba hamle! Dünya yıldızı bedelsiz geliyor

Süper Lig'in ilk yarısı 19. haftada oynanan maçlar ile sona erdi.
Süper Lig'in ilk yarısı 19. haftada oynanan maçlar ile sona erdi.
Galatasaray, Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.
Golleri Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Gomis kaydetti.
Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyet ile puanını 42'ye yükseltti.
Cimbom, en yakın rakibi olan Fenerbahçe'nin 4 puan üzerinde bulunuyor.
Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla Süper Lig'de mücadele etmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip ligin geri kalanında alternatifli bir kadro ile yola devam etme kararı aldı.
Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçti.
Aslan ayrıca gelecek sezon için de şimdiden çalışmalara başladı.
JAMES RODRIGUEZ BOMBASI!
Bu doğrultuda Galatasaray için Kolombiya basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Sezon başında da adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu bedelsiz olarak Olympiakos'a imza atmıştı.
Yunanistan'da 13 maçta 3 gol 3 asistlik performans sunan yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Olympiakos kendisiyle sözleşme uzatmak istese de James imza atmaya yanaşmıyor.
Haberde Galatasaray'ın da James ile şimdiden anlaşıp sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmak istediği belirtildi.
Olympiakos şu anda ligde 17 maçta aldığı 35 puanla dördüncü sırada yer alıyor.