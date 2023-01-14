Haberler Galatasaray Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Abdülkerim’in uzun pasında topu ceza sahası yayı içindeki Recep uzaklaştırdı, sol çaprazdaki Kerem, Erce’nin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Bir bakışta 90 dakika

9

Abdülkerim'in uzun pasında topu ceza sahası yayı içindeki Recep uzaklaştırdı, sol çaprazdaki Kerem, Erce'nin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

18

Kamil Ahmet'in derinlemesine pasıyla ceza sahası çaprazında buluşan El Kaabi'nin karşı karşıya vuruşunu Muslera ayaklarıylakornere çeldi.

36

Solda topu alarak içeri kat eden Ribeiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.

+4

Icardi'nin pasıyla sol çaprazda buluşan Dubois'in or taladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurup fileleri havalandırdı: 2-0.

+6

Hatay defansınınhatasında topu kapan İcardi'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top kaleci Erce'den döndü. Pozisyonu iyi takip eden Mata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

48

Hızlı gelişen Galatsaray atağında topu kapan El Kaabi, Victor Nelsson'dan sıyrıldı. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Muslera'yı geçemedi.

71

Saba Lobzhanidze'nin yay üzerinden yaptığı sert vuruş kaleci Muslera'dan döndü. Hakem sonrasında ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

76

Yunus Akgün, ceza sahasına topu gönderdi. Kale önünde topla buluşan Gomis, düzgün ve sert bir vuruşla Hatay filelerini havalandırdı: 4-0.

82

Ani gelişen Hatayspor atağında, Sam Adekugbe, sağdan ceza sahasına girmek istedi. Savunmasına yardıma gelen Yunus kademeye girdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…
7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez detayı ağızları açık bıraktı
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor
Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Avcı'nın Başakşehir maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saraylı yıldıza övgü! "Kendisini fark ettirdi"
Flaş hakem yorumu! "Vücut dili..."
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:12
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:11
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! 01:10
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:09
Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... 00:53
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 00:53
Daha Eski
Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! 00:53
Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" 00:53
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor 00:54
Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti 00:54
Manchester United Weghorst'u açıkladı! Manchester United Weghorst'u açıkladı! 00:54
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:08