Bir bakışta 90 dakika

9
Abdülkerim'in uzun pasında topu ceza sahası yayı içindeki Recep uzaklaştırdı, sol çaprazdaki Kerem, Erce'nin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
18
Kamil Ahmet'in derinlemesine pasıyla ceza sahası çaprazında buluşan El Kaabi'nin karşı karşıya vuruşunu Muslera ayaklarıylakornere çeldi.
36
Solda topu alarak içeri kat eden Ribeiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.
+4
Icardi'nin pasıyla sol çaprazda buluşan Dubois'in or taladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurup fileleri havalandırdı: 2-0.
+6
Hatay defansınınhatasında topu kapan İcardi'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top kaleci Erce'den döndü. Pozisyonu iyi takip eden Mata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
48
Hızlı gelişen Galatsaray atağında topu kapan El Kaabi, Victor Nelsson'dan sıyrıldı. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Muslera'yı geçemedi.
71
Saba Lobzhanidze'nin yay üzerinden yaptığı sert vuruş kaleci Muslera'dan döndü. Hakem sonrasında ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
76
Yunus Akgün, ceza sahasına topu gönderdi. Kale önünde topla buluşan Gomis, düzgün ve sert bir vuruşla Hatay filelerini havalandırdı: 4-0.
82
Ani gelişen Hatayspor atağında, Sam Adekugbe, sağdan ceza sahasına girmek istedi. Savunmasına yardıma gelen Yunus kademeye girdi.