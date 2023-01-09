Haberler Galatasaray Kerem kesti attı!

Kerem kesti attı!

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın 2. Golünün altına imza atan Kerem Aktürkoğlu, ünlü gol sevincini Kadıköy'de de sahneye koydu. Kerem, Mauro Icardi'nin pasında ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı vuruşta, kaleci Altay'ın bacaklarının arasından ağları sarsıp, kendisiyle özdeşleşmiş Harry Potter'ın büyü hareketini yapmayı ihmal etmedi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Dev derbide, özellikle ikinci yarıda müthiş bir futbol ortaya koyan Aktürkoğlu, 90+3. dakikada yerini İspanyol maestro Juan Mata'ya bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Kerem kesti attı!
Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın 2. Golünün altına imza atan Kerem Aktürkoğlu, ünlü gol sevincini Kadıköy'de de sahneye koydu. Kerem, Mauro Icardi'nin pasında ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı vuruşta, kaleci Altay'ın bacaklarının arasından ağları sarsıp, kendisiyle özdeşleşmiş Harry Potter'ın büyü hareketini yapmayı ihmal etmedi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Dev derbide, özellikle ikinci yarıda müthiş bir futbol ortaya koyan Aktürkoğlu, 90+3. dakikada yerini İspanyol maestro Juan Mata'ya bıraktı.
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Herkes o paylaşımı konuşuyor...
Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında aşk yaşanıyor deniliyordu! O gerçek ortaya çıktı! Bakın nerede buluşuyorlarmış...
Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı!
Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı sözler! "Bu vuruşu Icardi'den öğrenmeli"
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
MSB ve Jandarma bünyesine 5 bin kadın ve erkek personel alımı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! 01:46
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! 01:46
Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! 01:42
Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! 01:40
Barça zirvede yalnız kaldı! Barça zirvede yalnız kaldı! 01:37
Barça zirvede yalnız kaldı! Barça zirvede yalnız kaldı! 01:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı! Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı! 01:04
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:44
G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! 00:44
Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! 00:31