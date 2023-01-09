Kerem kesti attı!

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın 2. Golünün altına imza atan Kerem Aktürkoğlu, ünlü gol sevincini Kadıköy'de de sahneye koydu. Kerem, Mauro Icardi'nin pasında ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı vuruşta, kaleci Altay'ın bacaklarının arasından ağları sarsıp, kendisiyle özdeşleşmiş Harry Potter'ın büyü hareketini yapmayı ihmal etmedi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Dev derbide, özellikle ikinci yarıda müthiş bir futbol ortaya koyan Aktürkoğlu, 90+3. dakikada yerini İspanyol maestro Juan Mata'ya bıraktı.
Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın 2. Golünün altına imza atan Kerem Aktürkoğlu, ünlü gol sevincini Kadıköy'de de sahneye koydu. Kerem, Mauro Icardi'nin pasında ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı vuruşta, kaleci Altay'ın bacaklarının arasından ağları sarsıp, kendisiyle özdeşleşmiş Harry Potter'ın büyü hareketini yapmayı ihmal etmedi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Dev derbide, özellikle ikinci yarıda müthiş bir futbol ortaya koyan Aktürkoğlu, 90+3. dakikada yerini İspanyol maestro Juan Mata'ya bıraktı.