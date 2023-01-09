Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

ICARDI OFSAYT DEĞİL

77.40 Galatasaray'ın ikinci golünde top ayaktan çıktığında Mauro Icardi şeklen ofsayt ama topa koşmuyor. Sonrasında Kerem'in topa müdahalesi yoksa Icardi'ye gelen top ofsayt. Ama müdahalesi varsa ofsayt değil. VAR bu pozisyonu yani Kerem Aktürkoğlu'nun temas edip etmediğini inceledi. Ve net olarak dokunmadığına dair bir kanıt bulamadı. Bana göre de Kerem topa temasta bulunuyor. Dolayısıyla pozisyon ofsayt değil.