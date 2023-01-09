Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirirken, sarı-kırmızılıların Kerem ile bulduğu ikinci golde Icardi için yapılan ofsayt tartışmalarıyla ilgili de yorum yaptı. İşte Aydınus'un yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 10:29
Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe - Galatasaray maçını Hürriyet'teki köşesinde değerlendirdi. İşte Aydınus'un derbi yazısı...

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

FIRAT AYDINUS - BURUK'UN TERCİHLERİ ZAFERİ GETİRDİ

Jorge Jesus'un çıkardığı kadro rakip gözetmeden sanki rakip Galatasaray değilmiş gibi...

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Fakat Okan Buruk, Fenerbahçe'ye göre şekillenmiş Galatasaray kadrosu çıkardı sahaya.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'e yedeklerde yer vererek yerine Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica üçlüsünü tercih etti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Arkadan Dries Mertens'in vereceği destekle etkili oyun taktiğinin ne olacağı maç öncesi kendini belli etti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Fenerbahçe klasik kanatlardan gelerek ve 3. bölgede baskı kurarak sonuca gitmek istediğini gösterdi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

İlk yarı Galatasaray, Fenerbahçe'nin defansif kurgusu doğrultusunda düşüncesinin tam anlamıyla uyguladı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Defans arkasına ve arasına Barış ile Kerem'e atılan toplar tehlike ve gol pozisyonları yarattı Galatasaray adına.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

İşin ilginç tarafı Fenerbahçe'nin yedikleri gole kadar girdiği iki pozisyon Galatasaray'ın girdiği pozisyonlarla benzerlik taşıyordu.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

İlk yarısı derbiye yakışan oyun ve karşılıklı gol pozisyonları yaşandığı bir maçtı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Fenerbahçe de Galatasaray da goller kaçırdı. Enteresan olan ise Galatasaray'ın benimsediği taktik ile değil duran bir toptan golü bulmasıydı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

İlk yarının en iyileri Kerem ve Barış Alper diyebiliriz.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Dikkat çeken bir konu da Altay Bayındır'ın atılan uzun toplarda ceza sahasının dışına çıkarak ayağı ile 3-4 pozisyon engellemesiydi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

İkinci yarıda maç Galatasaray'ın istediği gibi başladı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Taktik olarak her iki hocanın karşılıklı değişiklikleri oldu.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Bir ara Barış ve Mertens'in yorgunlukları baş gösterdiğinde Fenerbahçe baskı kurmuş gibi olsa da B planı olmayan Jorge Jesus karşısında Galatasaray ikinci golü bulduktan sonra

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Fenerbahçe oyundan koptu ve maç da derbi havasından çıktı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Sonuç olarak Serdar Dursun'un hatasıyla 3. golü bulan Galatasaray net bir galibiyet aldı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Galatasaray çıkardığı kadro ile oynamak istediği taktiği tam anlamıyla uygulayarak galibiyete ulaştı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un taktiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sistemine karşı zafer kazandı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Halil Umut Meler'in birkaç ufak tefek faul ve sarı kart hataları olsa da bu atmosferdeki Fenerbahçe-Galatasaray maçını çok iyi yönetti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Kimse bu maçı hakem üzerinden okuyamaz. Derbilerin vazgeçilmez olan iki hakemi Halil Umut Meler ve VAR'daki hakem Alper Ulusoy'u Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu pamuklara sarmalı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Bazen maçın ismi ile hakemin ismi birbirini çağırır. Oluşan ortam neticesinde maç ile hakemin bir araya geldiği derbide hakem ekibini tebrik etmek gerekir.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Halil Umut Meler'in spesifik bir sonuca tesir eden hatası yok. Ama ilk yarı itibariyle 2. yardımcı Süleyman Özay'ı verdiği kararlarla alkışlamak gerekir.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

TARTIŞMALI POZİSYONLAR

10. dakikada Barış Alper Yılmaz'ı arkadan yaptığı müdahale ile durduran Gustavo Henrique'ye verilen sarı kart kararı doğru.
Henrique'nin pozisyonu bariz gol şansı kriterleri baz alındığında kırmızı olmaz, sarı kart doğru.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

İPTALLERDE KARAR DOĞRU

13.20 Galatasaray'ın attığı golde VAR çizgisi ofsayt olduğunu gösterdi. Zaten ofsayt olmasa da gol Berkan Kutlu'nun eline takılırdı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

15.50 Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol net ofsayt.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus yorumladı

ICARDI OFSAYT DEĞİL

77.40 Galatasaray'ın ikinci golünde top ayaktan çıktığında Mauro Icardi şeklen ofsayt ama topa koşmuyor. Sonrasında Kerem'in topa müdahalesi yoksa Icardi'ye gelen top ofsayt. Ama müdahalesi varsa ofsayt değil. VAR bu pozisyonu yani Kerem Aktürkoğlu'nun temas edip etmediğini inceledi. Ve net olarak dokunmadığına dair bir kanıt bulamadı. Bana göre de Kerem topa temasta bulunuyor. Dolayısıyla pozisyon ofsayt değil.

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