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Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da ileri uçta Bafetimbi Gomis'in yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi Fransız golcüyle ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 09:28
Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Aslan son olarak evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

8 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Aslan 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Sivasspor'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

KONYASPOR İLE BİRLİKTE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul'da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

MAURO ICARDI OYNAYABİLECEK

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın sakatlıkları devam ediyor.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Sacha Boey ile Sergio Oliveira da sarı kart cezalarını Ankaragücü maçında tamamladı.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

İLERİ UÇTA GOMIS OYNAYACAK

Yenilgiyi unutan sarı-kırmızılı takım ezeli rakibi karşısında da galibiyetlerine devam etmek isterken Cimbom'un forvet hattında son haftaların başarılı ismi Bafetimbi Gomis görev yapacak.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Mauro Icardi'nin sakatlığı geçmesine karşılık teknik direktör Okan Buruk'un Fransız yıldızın performansından oldukça memnun olduğu ve herhangi bir değişikliği düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Son olarak Ankaragücü karşılaşmasında golünü atan 37 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

6 MAÇI BOŞ GEÇTİ

Bafetimbi Gomis, 6 kritik lig mücadelesinde 7 kez fileleri havalandırarak takımına tam 13 puan kazandırdı.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Bu alanda lig lideri konumunda bulunan Fransız yıldız, aynı zamanda Galatasaray forması ile 50. golünü atmanın sevincini yaşadı.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Tecrübeli futbolcu bugün de başka bir hedefin peşinde koşacak.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

DERBİLERDE GOL ATAMADI

Türkiye'deki ilk sezonunda gol kralı olan Gomis'in, henüz derbilerde golü yok.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Daha önce 3 F.Bahçe, 3 de Beşiktaş sınavına çıkan deneyimli yıldız, fileleri havalandırmayı başaramadı.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Gomis, şanssızlığını Fenerbahçe deplasmanında kırmak istiyor.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe karşısında derbilerdeki gol orucunu bozmak istiyor.

Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de karşılaştığı 26 takımın 22'sine gol atan Gomis'in Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde ise golü yok.

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