Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Aslan son olarak evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.
8 MAÇTIR KAZANIYOR
Galatasaray'ın, 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor.
Aslan 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Sivasspor'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
KONYASPOR İLE BİRLİKTE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi.
Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul'da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
MAURO ICARDI OYNAYABİLECEK
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın sakatlıkları devam ediyor.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Sacha Boey ile Sergio Oliveira da sarı kart cezalarını Ankaragücü maçında tamamladı.
İLERİ UÇTA GOMIS OYNAYACAK
Yenilgiyi unutan sarı-kırmızılı takım ezeli rakibi karşısında da galibiyetlerine devam etmek isterken Cimbom'un forvet hattında son haftaların başarılı ismi Bafetimbi Gomis görev yapacak.
Mauro Icardi'nin sakatlığı geçmesine karşılık teknik direktör Okan Buruk'un Fransız yıldızın performansından oldukça memnun olduğu ve herhangi bir değişikliği düşünmediği öğrenildi.
Son olarak Ankaragücü karşılaşmasında golünü atan 37 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 7. golünü kaydetti.
6 MAÇI BOŞ GEÇTİ
Bafetimbi Gomis, 6 kritik lig mücadelesinde 7 kez fileleri havalandırarak takımına tam 13 puan kazandırdı.
Bu alanda lig lideri konumunda bulunan Fransız yıldız, aynı zamanda Galatasaray forması ile 50. golünü atmanın sevincini yaşadı.
Tecrübeli futbolcu bugün de başka bir hedefin peşinde koşacak.
DERBİLERDE GOL ATAMADI
Türkiye'deki ilk sezonunda gol kralı olan Gomis'in, henüz derbilerde golü yok.
Daha önce 3 F.Bahçe, 3 de Beşiktaş sınavına çıkan deneyimli yıldız, fileleri havalandırmayı başaramadı.
Gomis, şanssızlığını Fenerbahçe deplasmanında kırmak istiyor.
Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe karşısında derbilerdeki gol orucunu bozmak istiyor.
Süper Lig'de karşılaştığı 26 takımın 22'sine gol atan Gomis'in Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde ise golü yok.