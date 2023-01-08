Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor.