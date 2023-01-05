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Bir bakışta 90 dakika

Berkan Kutlu’nun ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü yakın direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü yakın direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

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Kornerde G.Saray'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Emre'nin vuruşunda altıpastaki Taylan sırtı dönük vurdu, Muslera çelemedi: 0-1.

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Rashica'nın sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

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Mer tens'in pasıyla sır tı kaleye dönükken buluşan Gomis, Mujakic'e rağmen sol çaprazdan şutunu attı. Bahadır'ın müdehalesi yeterli olmadı: 2-1.

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Malcuit'nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde olan Zahid'in gelişine vurduğu topu Muslera son anda direk dibinde önledi. Zahid'in vuruşunda defansa çarpan topa kornere gitti.

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Ankaragücü atağında Ali Sowe, savunma arkasına hareketlenen Anastasios Chatzigiovanis'i görmek istedi. Muslera çıkıp topu kontrol etti.

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Ankaragücü etkili geldi! Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Anastasios Chatzigio - vanis'in vuruşu üstten auta gitti.

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Ankaragücü inanılmaz bir gol kaçırdı! Kevin Malcuit'nin ortasında Emre Kılınç müsait durumda kafayı boş kaleye vurdu ama top yandan dışarı gitti.

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Galatasaray üçnücü gol için etkili geldi! Yunus'un pasında Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kalıp vuruşunu yaptı. Kaleci Bahadır başarılı.

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