Bir bakışta 90 dakika

5
Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü yakın direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.
7
Kornerde G.Saray'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Emre'nin vuruşunda altıpastaki Taylan sırtı dönük vurdu, Muslera çelemedi: 0-1.
16
Rashica'nın sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
30
Mer tens'in pasıyla sır tı kaleye dönükken buluşan Gomis, Mujakic'e rağmen sol çaprazdan şutunu attı. Bahadır'ın müdehalesi yeterli olmadı: 2-1.
40
Malcuit'nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde olan Zahid'in gelişine vurduğu topu Muslera son anda direk dibinde önledi. Zahid'in vuruşunda defansa çarpan topa kornere gitti.
51
Ankaragücü atağında Ali Sowe, savunma arkasına hareketlenen Anastasios Chatzigiovanis'i görmek istedi. Muslera çıkıp topu kontrol etti.
53
Ankaragücü etkili geldi! Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Anastasios Chatzigio - vanis'in vuruşu üstten auta gitti.
70
Ankaragücü inanılmaz bir gol kaçırdı! Kevin Malcuit'nin ortasında Emre Kılınç müsait durumda kafayı boş kaleye vurdu ama top yandan dışarı gitti.
87
Galatasaray üçnücü gol için etkili geldi! Yunus'un pasında Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kalıp vuruşunu yaptı. Kaleci Bahadır başarılı.