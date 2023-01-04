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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında bekleneni veremeyen Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da sol bek arayışları hızlandı. Adı Omar Campos, Aziz Behich ve Hasan Ali Kaldırım gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:42
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Süper Lig'de Galatasaray bu sezon ezeli rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Sarı kırmızılı ekipte Okan Buruk, işi sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Aslan Süper Lig'de derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Öte yandan kulüpte gözler bir yandan da ara transfere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Sarı-Kırmızılılar'ın sol bek transfer için öncelikli hedefi yerli oyuncular...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın arayışlarına devam ettiği ve Campos'un yanı sıra Hacken forması giyen Kristoffer Lund için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Cimbom'un 20 yaşındaki Danimarkalı sol bek için önümüzdeki günlerde İsveç kulübüne resmi teklif yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

KRISTOFFER LUND KİMDİR?

Tam adı Kristoffer Lund Hansen olan futbolcu 14 Mayıs 2002 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Danimarkalı sol bek, futbola Midtjylland altyapısında başladı. Lund, 2019 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Midtjylland'da iki sezon geçiren 20 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında Esbjerg'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Genç oyuncu, aynı sezon İsveç ekibi Hacken ile sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Kristoffer Lund kariyerinde 80 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

20 yaşındaki sol bek 1 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Lund, Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde ise 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Kristoffer Lund'un kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

ABD vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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