TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Girişimler başladı

Süper Lig'de Galatasaray bu sezon ezeli rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Sarı kırmızılı ekipte Okan Buruk, işi sıkı tutuyor.
Aslan Süper Lig'de derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.
Süper Lig'de Galatasaray bu sezon ezeli rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Sarı kırmızılı ekipte Okan Buruk, işi sıkı tutuyor.
Aslan Süper Lig'de derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.
Öte yandan kulüpte gözler bir yandan da ara transfere çevrildi.
Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.
Sarı-Kırmızılılar'ın sol bek transfer için öncelikli hedefi yerli oyuncular...
Bu doğrultuda gündeme Hasan Ali Kaldırım ve Aziz Behich gibi isimler geldi.
Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, van Aanholt'un takımdan gönderilmesi durumunda yabancı sol bek alınmasını istiyor.
Gündeme son gelen isim ise Meksikalı Omar Campos oldu.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın arayışlarına devam ettiği ve Campos'un yanı sıra Hacken forması giyen Kristoffer Lund için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Cimbom'un 20 yaşındaki Danimarkalı sol bek için önümüzdeki günlerde İsveç kulübüne resmi teklif yapacağı öğrenildi.
KRISTOFFER LUND KİMDİR?
Tam adı Kristoffer Lund Hansen olan futbolcu 14 Mayıs 2002 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.
Danimarkalı sol bek, futbola Midtjylland altyapısında başladı. Lund, 2019 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Midtjylland'da iki sezon geçiren 20 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında Esbjerg'e transfer oldu.
Genç oyuncu, aynı sezon İsveç ekibi Hacken ile sözleşme imzaladı.
Kristoffer Lund kariyerinde 80 maçta forma giydi.
20 yaşındaki sol bek 1 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
Lund, Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde ise 10 maça çıktı.
Kristoffer Lund'un kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.
ABD vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.