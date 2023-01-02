Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Galatasaray, Ozan Kabak'ta yaptığı hatayı tekrarlamayacak.
Galatasaray, Ozan Kabak'ta yaptığı hatayı tekrarlamayacak.
Cimbom, Ozan Kabak'ı 11 milyon euroya bırakmak zorunda kalmıştı.
Sarı kırmızılılar, yeni sözleşme imzalayacağı 3 genç yeteneğe dair kararını verdi.
Galatasaray, yeni sözleşmelere serbest kalır maddesi koymayacak. İşte Galatasaray'ın genç yetenekleri...
METEHAN BALTACI KİMDİR
Metehan Baltacı 3 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Stoper mevkisinde forma giyen 1.89 boyundaki futbolcu kiralık olarak İskenderunspor'da sezonu tamamladı.
Kulüp kariyerinde 72 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydetti.
Metehan Baltacı, Türkiye U18 Milli Takımı'nda da 7 maçta görev aldı. Sezon başında Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya kampı geçiren 2002 doğumlu stoper, kendisine A takım kadrosunda yer buldu.
ÖZGÜR BARAN AKSAKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Özgür Baran Aksaka, 29 Ocak 2003 yılında Tekirdağ'da doğdu.
Merkez orta saha, ofansif orta saha ve on numara mevkilerinde oynayabilen genç oyuncu sağ ayağını kullanmaktadır.
Genç yetenek Özgür Baran Aksaka Galatasaray'ın altyapısında forma giymiştir.
EMİN BAYRAM KİMDİR?
Emin Bayram (d. 2 Nisan 2003; Esenler, İstanbul) stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur.
Altyapısında yetiştiği Galatasaray ile ilk maçına 4 Aralık 2019 tarihinde, Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor karşılaşmasında çıktı.
Galatasaray 0-2 kaybetmesine rağmen Emin Bayram, gösterdiği performansla beğeni topladı.
Ondan sonraki birkaç UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaysa kulübede bekledi.
Galatasaray ile ilk lig maçına 26 Ocak 2020 tarihinde Konyaspor deplasmanında çıktı.
Uzatma dakikalarında oyuna dahil olan Emin, çok fazla oynayamadan maç sona erdi.
Bayram, 12 Temmuz 2020 tarihinde oynadığı Ankaragücü maçında, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ın kaptanı olarak sahaya çıktı.
Bayram, kaptanlık pazubandını takarken 17 yaşındaydı.