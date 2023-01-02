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Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, daha önce altyapısından yetiştirdiği Ozan Kabak'ı değerinin altında satmak zorunda kalmıştı. Ozan'da pişmanlık yaşayan Galatasaray; Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'ın yeni kontratlarında, yeni bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 17:09
Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Galatasaray, Ozan Kabak'ta yaptığı hatayı tekrarlamayacak.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Cimbom, Ozan Kabak'ı 11 milyon euroya bırakmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Sarı kırmızılılar, yeni sözleşme imzalayacağı 3 genç yeteneğe dair kararını verdi.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Galatasaray, yeni sözleşmelere serbest kalır maddesi koymayacak. İşte Galatasaray'ın genç yetenekleri...

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

METEHAN BALTACI KİMDİR
Metehan Baltacı 3 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Stoper mevkisinde forma giyen 1.89 boyundaki futbolcu kiralık olarak İskenderunspor'da sezonu tamamladı.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Kulüp kariyerinde 72 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydetti.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Metehan Baltacı, Türkiye U18 Milli Takımı'nda da 7 maçta görev aldı. Sezon başında Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya kampı geçiren 2002 doğumlu stoper, kendisine A takım kadrosunda yer buldu.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

ÖZGÜR BARAN AKSAKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Özgür Baran Aksaka, 29 Ocak 2003 yılında Tekirdağ'da doğdu.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Merkez orta saha, ofansif orta saha ve on numara mevkilerinde oynayabilen genç oyuncu sağ ayağını kullanmaktadır.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Genç yetenek Özgür Baran Aksaka Galatasaray'ın altyapısında forma giymiştir.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

EMİN BAYRAM KİMDİR?
Emin Bayram (d. 2 Nisan 2003; Esenler, İstanbul) stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Altyapısında yetiştiği Galatasaray ile ilk maçına 4 Aralık 2019 tarihinde, Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor karşılaşmasında çıktı.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Galatasaray 0-2 kaybetmesine rağmen Emin Bayram, gösterdiği performansla beğeni topladı.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Ondan sonraki birkaç UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaysa kulübede bekledi.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Galatasaray ile ilk lig maçına 26 Ocak 2020 tarihinde Konyaspor deplasmanında çıktı.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Uzatma dakikalarında oyuna dahil olan Emin, çok fazla oynayamadan maç sona erdi.

Galatasaray 3 genç yeteneğe sözleşme imzalatacak! Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Emin Bayram'da yeni gelişme

Bayram, 12 Temmuz 2020 tarihinde oynadığı Ankaragücü maçında, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ın kaptanı olarak sahaya çıktı.

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