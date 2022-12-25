Daha güçlü döneceğim

Morutan, Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık gittiği İtalya'nın Pisa takımına hızla adapte oldu. FCSB'den 3.5 milyon euroya transfer edilen Rumen oyuncu, Galatasaray dönemi hakkında konuştu. Çok fazla baskı nedeniyle kendini bir türlü kabul ettiremediğini belirten Morutan, "Daha iyi olmak çalışıyorum. Galatasaray'da şans bulduğum için memnunum ve hala onların oyuncusuyum" dedi.

Galatasaray'da kendisinden kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu ifade eden Morutan, "Altından kalkamayacağım şeyler oldu. Ama zaman hepsini iyileştirecek. Burada seviyemi yükseltmeliyim. Bir gün geri döneceksem daha güçlü dönmek istiyorum. Beni Gica Hagi ve Gica Popescu ile karşılaştırıyor. Ancak endişelenmeme gerek yok. Sahaya odakladım" ifadesini kullandı.