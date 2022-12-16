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Aston Villa da peşine düştü

Galatasaray'ın forvet adayları arasında yer alan Moussa Dembele için Aston Villa ön plana çıkmaya başladı. Birmingham Mail'in haberine göre İngiliz ekibi, transfer döneminde Dembele'yi almak için şartları zorlayacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki yıldız, geçen sezon Ligue 1'de çıktığı 25 maçta 21 gol atmasına karşın bu sezon 12 maçta sadece 2 gol atabildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
Aston Villa da peşine düştü
Galatasaray'ın forvet adayları arasında yer alan Moussa Dembele için Aston Villa ön plana çıkmaya başladı. Birmingham Mail'in haberine göre İngiliz ekibi, transfer döneminde Dembele'yi almak için şartları zorlayacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki yıldız, geçen sezon Ligue 1'de çıktığı 25 maçta 21 gol atmasına karşın bu sezon 12 maçta sadece 2 gol atabildi.
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