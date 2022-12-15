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Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

Galatasasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, altyapıya oldukça önem veriyor ve Teknik Direktör Okan Buruk'un planları doğrultusunda, geleceğin Galatasaray'ını kurmak için çalışmalarını yürütüyor. İşte Galatasaray'ın geleceğini inşa edecek 15 genç yetenek...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 14:26
Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

Galatasaray'ın Antalya kampında, altyapıdan tam 15 futbolcu yer alırken, Teknik Direktör Okan Buruk, kendisinin de yetiştiği Galatasaray Akademisi'nin gururunu yaşıyor. Gençlerden gerekirse bir 11 çıkarabileceğini de söyleyen başarılı teknik adamın elindeki hazine şöyle:

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

JANKAT YILMAZ (Kaleci-18)

Genç yaşına rağmen Muslera ve Okan'ın ardında üçüncü kaleci olarak görev yapıyor. A takımdaki performansı beğenildi. U21 Milli Takımı'na da davet edildi.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

ATAKAN ORDU (Kaleci-17)
U19 Milli Takımı kalesini de koruyan genç file bekçisi adım adım ilerliyor.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

ENES EMRE BÜYÜK (Kaleci-16)
Genç yaşına rağmen A takımla birlikte Antalya kampına katıldı. Gelişim Ligi'nde U17'nin kalesini koruyor.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

ALİ TURAP BÜLBÜL (Sağ bek-17)
U15'ten başlayarak çeşitli yaş gruplarında milli oldu. Ali de gelecek vaat eden isimlerin başında gösteriliyor.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

EMİN BAYRAM (Stoper-19)
Fatih Terim'in A takıma yükselttiği isimlerden... Boluspor'da kiralık oynadıktan sonra yuvaya döndü. Bu sezon A takımda 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

ALİ YEŞİLYURT (Stoper-17)
Sol ayaklı stoper olması onu farklı kılıyor. U19'da 7 maça çıkıp 1 de gol attı.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

METEHAN BALTACI (Stoper-20)
Geçen sezon İskenderunspor'da kiralık oynadı. O da A takımda yer alıyor.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

BARAN AKSAKA (Ön libero-19)
Antalya kampını en verimli kullanan isim... Annesinden dolayı Bulgar vatandaşlığı bulunduğu, bu nedenle alt yaş gruplarına davet alabileceği konuşuluyor. 7 maçta 4 gol, 2 asiste ulaştı

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

EFE AKMAN (Ön libero-16)
Kaleci Enes ile birlikte A takıma katılan en genç isimlerden... Ağabeyi Hamza gibi o da Galatasaray'ın geleceği olarak görülüyor. U19'a kadar yükseldi.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

HAMZA AKMAN (Orta saha-18)
Sakat olmasına rağmen Antalya kampına çağrıldı. A takımla birlikte antrenmanlarda yer alıyor. Bu sezon UEFA Gençler Ligi'nde 3 maçta, 2 gol, 1 asist yaptı.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

YUNUS AKGÜN (Sağ kanat-22)
Kiralık gittiği Adana Demirspor'da rüştünü ispat etti. Galatasaray altyapısından yetişen en yetenekli isimler arasında gösteriliyor. Gerektiğinde sol kanat ve forvet arkası da oynayabiliyor.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

CANER DOĞAN (Sağ kanat-18)
9 maçta 3 asist yaparak kendini gösterdi. Yeteneğinden dolayı A takıma davet edildi.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

BEKNAZ ALMAZBEKOV (Sol kanat-17)
Kırgız futbolcu, Galatasaray alt yapısında kendini en fazla gösteren isimlerin başında... U19 Elit Ligi'nde 4 maçta 4 golü, 2 asisti var.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

EMİRHAN KAYAR (Forvet arkası-17)
Galatasaray'ın 10 numara adaylarından... Sezon başındaki Rezerv Lig'de 3 maça çıktı, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

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