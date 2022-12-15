Galatasaray'ın geleceği emin ellerde! İşte Okan Buruk'un gözüne çarpan 15 yıldız adayı

Galatasaray'ın Antalya kampında, altyapıdan tam 15 futbolcu yer alırken, Teknik Direktör Okan Buruk, kendisinin de yetiştiği Galatasaray Akademisi'nin gururunu yaşıyor. Gençlerden gerekirse bir 11 çıkarabileceğini de söyleyen başarılı teknik adamın elindeki hazine şöyle:
JANKAT YILMAZ (Kaleci-18)
Genç yaşına rağmen Muslera ve Okan'ın ardında üçüncü kaleci olarak görev yapıyor. A takımdaki performansı beğenildi. U21 Milli Takımı'na da davet edildi.
ATAKAN ORDU (Kaleci-17)
U19 Milli Takımı kalesini de koruyan genç file bekçisi adım adım ilerliyor.