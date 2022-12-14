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GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Kocuk'a tepki!

Son dakika Galatasaray haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süpe Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürdü. Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'nda yer alması nedeniyle sarı-kırmızılılarda kaleyi koruyan Okan Kocuk formsuz görüntüsü ile taraftardan eleştiri aldı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 14:46
GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan Okan Kocuk'a tepki!

Galatasaray'da Muslera'nın cezalı olması nedeniyle İstanbulspor ile oynanacak lig karşılaşmasında kaleyi koruyacak Okan Kocuk, hatalarına devam etti. Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarında ceza sahası dışından 3 gol yiyen 27 yaşındaki file bekçisi, dün de 2. golde hata yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan Okan'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Lazio kalite olarak üstün bir takımdı. Kadromuz eksik demiyoruz. Genel olarak hazırlık maçlarına baktığımız zaman oyuncularımdan maksimum verimi aldım. Lazio maçında istatistiklerde üstün olan taraf bizdik" dedi. Metehan'ın orta sahada oynamasını da değerlendiren 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Baran'ın ayağındaki sorun nedeniyle Metehan'ı orta sahada oynattık. Berkan'da da bir ateş meydana geldi ancak birkaç gün içinde takıma dönecektir. 22'sinde kupa, 25'inde de lig maçına kadar hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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