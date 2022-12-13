TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Eden Hazard ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Eden Hazard ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Belçikalı yıldızın İspanyol devi Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Büyük bir yatırımla transfer edilen Eden Hazard'ın eflatun-beyazlılardaki kariyeri her iki taraf için de hayal kırıklığı yarattı.
Uzun süre sakatlıklarla boğuşan Hazard, beklenen katkıyı bir türlü veremedi.
Teknik direktör Ancelotti'nin planlarında yer almayan Eden Hazard, ayrılığı kafasına koydu.
Yeni adresi merak edilen deneyimli hücum oyuncusunun birçok talibi bulunuyor.
Türkiye'den Galatasaray, İngiltere'den Aston Villa, Newcastle United ve Chelsea'nin dışında İtalya'dan Juventus ve Milan'ın da Hazard'a ilgi gösterdiği öne sürülüyor.
Avrupa'dan birçok takımın radarında olan yıldız futbolcunun kararını başka bir kıtadan yana verebileceği ifade ediliyor.
EDEN HAZARD MLS'E DOĞRU!
Avrupa futboluna veda etmeye hazırlanan Eden Hazard'ın MLS'in yolunu tutacağı öne sürülüyor.
Transferin sezonun sona ermesinin ardından gerçekleşeceği iddia ediliyor.
2019 yılında 115 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, İspanyol ekibiyle 72 karşılaşmada görev aldı.
Bu müsabakalarda 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Belçikalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 126 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 33 gol kaydetti.
Eden Hazard'ın güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.