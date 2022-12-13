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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Eden Hazard transferinde kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan Belçikalı yıldız, Real Madrid'den ayrılmaya karar verdi. Avrupa'dan önemli takımların gündeminde yer alan Eden Hazard'ın yeni adresiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 15:51
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Eden Hazard ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Belçikalı yıldızın İspanyol devi Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Büyük bir yatırımla transfer edilen Eden Hazard'ın eflatun-beyazlılardaki kariyeri her iki taraf için de hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Uzun süre sakatlıklarla boğuşan Hazard, beklenen katkıyı bir türlü veremedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Ancelotti'nin planlarında yer almayan Eden Hazard, ayrılığı kafasına koydu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Yeni adresi merak edilen deneyimli hücum oyuncusunun birçok talibi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Türkiye'den Galatasaray, İngiltere'den Aston Villa, Newcastle United ve Chelsea'nin dışında İtalya'dan Juventus ve Milan'ın da Hazard'a ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Avrupa'dan birçok takımın radarında olan yıldız futbolcunun kararını başka bir kıtadan yana verebileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

EDEN HAZARD MLS'E DOĞRU!
Avrupa futboluna veda etmeye hazırlanan Eden Hazard'ın MLS'in yolunu tutacağı öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Transferin sezonun sona ermesinin ardından gerçekleşeceği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

2019 yılında 115 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, İspanyol ekibiyle 72 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu

Bu müsabakalarda 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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