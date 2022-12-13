En büyük mirasımız

Antalya'da gerçekleştirilen kampa Galatasaray Futbol Akademisi'nden yetişen 15 futbolcuyu getiren Okan Buruk, en büyük mirasın gençler olduğunu söyledi. Galatasaray'ın geleceği olarak görülen gençlerle ilgili açıklama yapan Buruk, Galatasaray kültüründe altyapının önemine dikkati çekerek, "Galatasaray'ın en büyük mirası her zaman altyapısı olmuştur. Biz de elimizden geldiğince gençlere şans veriyoruz ve Galatasaray formasının değerini anlatıyoruz. Umuyorum ki buradaki birçok oyuncuyu ileride Galatasaray'ın başarılarında pay sahibi olarak görürüz" ifadelerini kullandı.

12 YAŞINDA BAŞLADI

1985 yılında Galatasaray'ın altyapısınaalınan Okan Buruk, uzun yıllar A takım formasını terletti ve büyük başarılara imza attı. 12 yaşında girdiği kulüpte 37 yıl aradan sonra teknik direktörlüğe getirilen Buruk, kendisi gibi altyapıda forma giyen gençlere büyük önem veriyor.

GELECEĞİN YILDIZLARI

Antalya kampında akademiden yetişen Yunus Akgün, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Ali Turap Bülbül, Emirhan Kayar, Beknaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Enes Emre yer alıyor.