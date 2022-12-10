Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Dünya Kupası arasına Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Dünya Kupası arasına Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda forvet arayışları hız kazandı.
Cimbom, ocak ayında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek.
Bonservisi PSG'de olan Icardi'nin kalma olasılığı ise düşük.
Forvet takviyesi yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, listenin ilk sırasına yazdığı Moussa Dembele ile görüşmelere başladı.
Golcü futbolcunun menajeri Makan Fofana ile temasa geçen Galatasaray cephesi, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin durumunu yakından takip ediyor.
YILLIK 3 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre; girişimler hızlanmışken, Newcastle'ın da Dembele ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Transferde süreç İngilizlerin devreye girmesiyle zorlaşırken, şu anda yıllık 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun da beklentisinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Moussa Dembele, bu sezon Lyon formasıyla 12 maçta 574 dakika görev aldı.
26 yaşındaki forvet, 2 gol kaydetti.
Mali asıllı Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 58 kez forma giyerken 23 gol attı.
Dembele'nin Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
1.87 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.