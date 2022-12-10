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Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'i ocak ayında takımdan göndermek isteyen Galatasaray'da gündem forvet transferi... Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılara golcü oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Dünya Kupası arasına Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda forvet arayışları hız kazandı.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Cimbom, ocak ayında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Bonservisi PSG'de olan Icardi'nin kalma olasılığı ise düşük.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Forvet takviyesi yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, listenin ilk sırasına yazdığı Moussa Dembele ile görüşmelere başladı.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Golcü futbolcunun menajeri Makan Fofana ile temasa geçen Galatasaray cephesi, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin durumunu yakından takip ediyor.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

YILLIK 3 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; girişimler hızlanmışken, Newcastle'ın da Dembele ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Transferde süreç İngilizlerin devreye girmesiyle zorlaşırken, şu anda yıllık 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun da beklentisinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Moussa Dembele, bu sezon Lyon formasıyla 12 maçta 574 dakika görev aldı.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

26 yaşındaki forvet, 2 gol kaydetti.

Moussa Dembele'den Galatasaray'a kötü haber! Transferi zora girdi

Mali asıllı Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 58 kez forma giyerken 23 gol attı.

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